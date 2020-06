Alberto: "No me siento bien sabiendo que en Argentina hay mujeres que mueren en un aborto"

El presidente Alberto Fernández reiteró este viernes que el proyecto sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) "está terminado" y que lo enviará al Congreso cuando se "normalice" la actividad en el país a causa del coronavirus.

"El proyecto está terminado, está listo para ser mandado. Pero como sé que va a generarse un debate en la sociedad cuando lo mande, prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia", dijo el mandatario en la entrevista federal que realizó por Radio Nacional.

Indicó que esperará para "poner en la mesa un tema" porque "se que van a generar posiciones diferentes", pero aseguró que "el proyecto sigue siendo exactamente el mismo".

"Nosotros pensamos que también si una mujer está en esa disyuntiva que el Estado le garantice la posibilidad de darle la salud y la alimentación a la madre y al hijo en los 1000 días que van desde el momento del embarazo hasta que cumple 3 años", agregó el Presidente.

En este sentido aclaró que "el plan de los 1000 días también está previsto como ley, la idea es mandar ambas cosas, para que debatan juntas".

Cuando hablamos del aborto estamos hablando de un tema de salud pública Compartir

"No me siento bien sabiendo que en la Argentina hay mujeres que mueren en un aborto", expresó Alberto. A esto agregó que también "hay muchas mujeres que no mueren pero quedan infértiles por abortos practicados en la clandestinidad, y no tengo ganas de seguir haciéndome el distraído", señaló.

Sobre su postura, dijo que "hace décadas lo vengo planteando (la legalización del aborto)". "Enseñando en la universidad cada vez que tuve que tocar el tema del aborto plantee lo que yo creo, la necesidad de despenalizarlo y legalizarlo y terminar con esta "práctica jurídica" tan nociva", argumentó