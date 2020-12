Alejandro Sabella, el hombre que volvió a ilusionar a un país entero en un Mundial de Fútbol

Alejandro Sabella falleció este martes 8 de diciembre a sus 66 años. "Pachorra", supo armar un gran equipo que llevó a un país a ilusionarse y soñar nuevamente con levantar la Copa del Mundo como en 1986.

Transitaba el año 2011, cuando Alejandro fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección Argentina luego de la salida de Sergio Batista.

Argentina 0-0 Brasil en Córdoba en 2011.

Su debut en el banco de la albiceleste, en el país, se dio un 14 de septiembre en Córdoba, en el Superclásico de las Américas con un empate 0 a 0.

Un gran paso en las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, tuvo aquel equipo que formó el "maestro", como le decían sus jugadores. Donde clasificó primero con 16 partidos jugados, 9 ganados, 5 empatados y 2 perdidos.

Más allá de los resultados, Argentina demostró en rendimiento y una consolidación del 11 titular que se repetía en las diferentes convocatorias. Alejandro Sabella, fue uno de los encargados de encontrarle el lugar a Messi dentro del campo. Aveces de falso nueve, en otras ocasiones de mediapunta, Lionel supo rendir en el Mundial 2014.

Mundial Brasil 2014

Fase de grupos

Argentina inició el camino con una victoria ante Bosnia con un gol de Lionel Messi, que selló el 2 a 0, sobre el final descontó Ibisevic.

Así se abrazó el plantel tras el gol de Lionel Messi.

El 21 de junio, Argentina enfrentó a Irán, y apareció Lionel Messi para concretar el triunfo que la selección no encontró en 90 minutos. Sobre el descuento, el astro argentino desde afuera del área remató y los 3 puntos fueron de la albiceleste.

El once titular de Argentina frente a Irán.

Dos de Messi y uno de rojo para el triunfo ante Nigeria en el cierre del grupo. Llegaban los cruces, donde Argentina empezaría a definir su futuro.

Octavos de Final

Argentina recibió a Suiza el 1° de julio en San Pablo. Los argentinos coparon el estadio y la selección lo ganó en tiempo suplementario.

Así sufrió 'Pachorra' el tiempo suplementario con Suiza.

De no creer. Argentina no pudo superar a Suiza en los 90, y con el ingreso de Rodrigo Palacio, con Ángel Dí María y Lionel Messi dentro de los titulares. El gol lo convirtió el actual jugador del PSG a los 118 minutos.

Cuartos de Final

Párrafo aparte para este encuentro ante Bélgica. El día que empezó a ser parte del once titular Ezequiel Lavezzi. Con gol de Gonzalo Higuaín y un gran rendimiento del equipo colectivo Argentina superó ampliamente a la selección europea.

Ese día quedó recordado como la vez que Ezequiel Lavezzi le tiró un chorro de agua a Sabella. "Lo vi muy nervioso" dijo post partido el jugador.

Semifinales

Llegaban las semifinales, Argentina enfrentaba a Holanda, donde tras un empate 0 a 0 irían a tiempo suplementario, y posteriormente a los penales.

Fue el día más feliz de la selección y de los argentinos en ese mundial. Recordado el momento de la charla previa en el que Javier Mascherano le dice a Sergio Romero: "Hoy te convertís en Héroe".

Felicidad, del hombre que tomó la selección en 2011, y llevó a un país a ilusionarse. Argentina clasificaba a la final del mundo.

En esos penales, Sabella lo vivió muy nervioso. Lo disfrutó y supo festejarlo con el plantel y el cuerpo técnico.

La final

Un recuerdo no grato para los argentinos. No grato por el resultado y la tristeza de no poder levantar la copa del mundo. Sin embargo, con el orgullo alto, y la mirada hacia arriba. Alejandro Sabella, como buen maestro, felicitó a cada uno de sus jugadores tras perder con Alemania en el tiempo suplementario.

Argentina fue superior a Alemania, tuvo más posibilidades y un gol anulado para abrir el marcador pero no se dio. Mario Gotze fue el autor del gol de Alemania en el segundo tiempo suplementario.

Uno más entre los jugadores. Alejandro Sabella, a la espera de la entrega de la medalla.

Serás recordado como un maestro, como aquella persona que supo ilusionar a un país entero con el fútbol.