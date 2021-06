Alex Caniggia eliminado por ausentarse de la competencia

El reality televisivo que capta la atención de quienes disfrutan ver a sus celebridades cocinando, tuvo ingredientes especiales en la noche del domingo.

Cada vez que un participante se acerca a la mesa principal para esperar el veredicto del jurado catador, el calzado pareciera ser de cemento. Con la mirada angustiada esperando los gestos que cada bocado despierta en los paladares, recobran o pierden la esperanza.

El jurado no siente el sabor en el plato de Sol Pérez y, en palabras de Damián Betular, la molleja es un chicle

El plato de Gunda Fontán no cumplió con la consigna al no innovar y, además, estaba demasiado picante

