Este viernes, el presidente Javier Milei hablará ante la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Su discurso, previsto para las 21.00 horas, ha generado mucha expectativa y se espera -según aseguraron desde La Libertad Avanza- una “sorpresa” entre los anuncios que el jefe de Estado realice esta noche.

Al respecto, la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unión por la Patria), habló con La Opinión Radio por LU12 AM680, y se refirió a la relación del Presidente con el Congreso Nacional.

En primer lugar, la legisladora brindó detalle de un pedido de informe realizado desde el bloque opositor a raíz de las salidas del país de Javier Milei, que no fueron autorizadas por el parlamento como manda la Constitución.

“En las sesiones extraordinarias estaba dentro del temario tratar esto, que el Congreso pueda autorizar al Presidente como se ha hecho en todas las ocasiones. No tuvo tratamiento, el Senado avanzó en un dictamen de comisión y Diputados ni siquiera lo trató en las tres comisiones que estuvieron abocadas a la Ley ómnibus. No sabemos si fueron viajes motivacionales o va en carácter de primer mandatario. En este último viaje fue como un militante de la ultraderecha a ver a su ídolo máximo. No deja ni el instrumento legal para que la Vicepresidenta se quede a cargo del país”, explicó.

Y agregó: “Este Presidente desconoce las normativas, protocolos, hace lo que quiere cuando quiere”.

En otro tramo de la entrevista, Ianni se refirió al enfrentamiento de Milei con los representantes de ambas cámaras en el Congreso Nacional y aseguró inició “desde el 10 de diciembre mismo cuando habló de espalda al Congreso”.

“A partir de ahí nos trató de coimeros, valijeros, chorros, corruptos. Todo según su visión y su posición en la vida. Tuvo una serie de exabruptos y ninguneos de la actividad legislativa. Su voluntad de querer cerrar el Congreso es explícita. Cuando llamó a sesiones extraordinarias, su idea era que el 15 de enero el proyecto de ley ómnibus se apruebe y él cerraba el Congreso de la Nación”, aseguró la diputada nacional.

En ese tenor, respecto a sus expectativas con el discurso de esta noche de Milei, Ianni sostuvo que el bloque opositor va a ser “respetuoso”.

“Vamos a asistir, nos vamos a sentar en nuestras bancas y vamos a hacer lo que corresponde. Nos vamos a quedar en las bancas, pese a que algunos medios instalaron que Unión por la Patria no iba a ir”, confirmó