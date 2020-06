Aníbal Fernández: “Nuestros trabajadores de YCRT son generadores de energía”

El interventor de YCRT, Aníbal Fernández, brindó nuevas declaraciones sobre su trabajo en la minera estatal de Santa Cruz.

“Nosotros estamos preparados para vender energía, no para vender carbón. El mineral será un dato accesorio, que no es menor, pero no puede ser que conduzca este tema. No es la venta del commodity lo que estamos intentando llevar a la práctica, sino convencer a nuestros trabajadores de que son generadores de energía y no detenernos hasta lograrlo”, aseveró Aníbal Fernández al dialogar con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz.

El funcionario volvió a remarcar que “nuestro objetivo es que el Módulo I produzca energía cuanto antes para que podamos, a través de un fondo fiduciario, llevarlo al Interconectado Nacional y comenzar, con nuestro propio financiamiento, el Módulo II para tener la Usina de los 240 megas trabajando a full”, afirmó, y se mostró en sintonía con la pretensión de los trabajadores de YCRT.

Además de generar energía, el carbón será colocado en el mercado internacional

En ese marco, advirtió que durante el gobierno de Mauricio Macri, “hubo mucha desidia, por falta de interés, por descuido, por todas las cosas que le hacen tanto daño al patrimonio de los argentinos. Nosotros, en vez de ponernos a compilar ese tipo de situaciones, iremos haciendo las denuncias pertinentes donde corresponda, no nos detenemos”.

No se para por pandemia

En una entrevista con periodistas de todo el país, el presidente Alberto Fernández dijo días atrás que “con la llegada de Aníbal, hemos comenzado a reorganizar YCRT”.

En ese sentido, el interventor de la minera estatal sostuvo que pese a la pandemia “no nos hemos detenido porque cuando comenzó la cuarentena, ya había gente nuestra trabajando y desarrollando todo lo que significaba poner la planta al día”, y argumentó: “Son muchos años que no se ordena, muchos años de trabajo que hay que resolverlos”.

El recorrido de Aníbal en YCRT para estudiar la usina de 240 MW.

Por eso, indicó que “esa planta estuvo activa, como tampoco la parte de producción, sacando carbón aunque más no sea para el uso de la gente de Santa Cruz”.

Dijo, además, que tener garantizado el acceso al Interconectado Nacional y a la venta de energía para el consumo interno, “va a ser retribuido y pagado contra el fideicomiso. Por eso la importancia de trabajar garantizando así la construcción del Módulo II”, reiteró, y enfatizó: “No nos detenemos. No paramos de trabajar todos los días”.

“Son mi familia”

Al ser consultado respecto de una supuesta campaña de difamación sobre su idoneidad en el cargo de interventor de YCRT, Aníbal Fernández recordó que “cuando el presidente y (la gobernadora) Alicia Kirchner me ofrecen hacerme cargo, la realidad es que yo les repregunté si a ellos les servía, los dos me manifestaron que sí y entonces era suficiente”, contó.

El interventor de YCRT, Aníbal Fernández, dialogando con los trabajadores

En ese sentido, reconoció: “Yo no tenía vocación de volver a la gestión, pero si vuelvo a la gestión porque mis compañeros me necesitan, yo me voy a dedicar a todo lo que venga”.

En ese fragmento de la entrevista, hizo un párrafo aparte para señalar que “el presidente es mi amigo antes de ser presidente y Alicia, Cristina, Néstor, Máximo y Florencia (Kirchner) son mi familia, no tengo mucho por andar analizando en este tema. Si ellos me necesitan a mí, yo me voy a dedicar a todo lo que venga”, sostuvo.

“Los que dicen que yo no conozco del tema es porque ellos no saben un car...”, apuntó Fernández contra los detractores de su gestión, y dijo que “quieren evaluarte a la distancia y la realidad es que yo no me presto para los estúpidos, pero sí me presto para estudiar tanto como sea necesario lo que es necesario transformar para el beneficio de los santacruceños”.

Sin detenerse

Asimismo, dijo que “no hay sabios que nacen conociendo lo que es una usina de estas características”, y admitió que la mejor forma de ser idóneo en el caso es “estudiarlo, conocerlo, comprenderlo y preguntarles a aquellos que durante tanto tiempo le han dedicado su vida y nos ofrecen muchos conocimiento, y preguntarles a los que le han dedicado toda su vida”.

Por eso, sostuvo: “No nos vamos a detener un solo segundo a pesar de que tengamos que estar remando en el dulce de leche contra estos genios que no saben absolutamente nada, pero opinan de todo”, despuntó.

“Teniendo la posibilidad de vender la energía hace más interesante la extracción del carbón para colocarlo como producto final, podemos venderlo a China, y tantos otros, que nos pidieron cotización. Subimos a las redes sociales la reparación de una de las locomotoras que llevará el mineral a Río Gallegos, lo que tenemos lo optimizamos”, concluyó.