El gobierno nacional oficializó un aumento del 2,34% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir desde diciembre de 2025. La actualización se aplica según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informada por el INDEC y alcanza a jubilados, pensionados, trabajadores registrados, monotributistas, veteranos de guerra y titulares de la AUH.

La medida se formalizó mediante la Resolución 359/2025 de la ANSES, publicada en el Boletín Oficial. El documento establece que el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $340.879,59, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.293.796,92. También se fijaron las bases imponibles mínima y máxima en $14.808,17 y $3.731.212,01, respectivamente.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a $155.936,86, y la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $272.703,67 en el último mes del año.

En paralelo, a través de la Resolución 361/2025, el organismo confirmó la misma suba del 2,34% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares destinadas a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de la protección social. Con este ajuste, la AUH llegará a $122.492, mientras que en la Zona 1 del país ascenderá a $159.240. Montos idénticos se aplicarán a la asignación por embarazo.

En el caso de las asignaciones por Hijo con Discapacidad, los valores se actualizarán a $398.853, y a $518.509 para los residentes en Zona 1. La Ayuda Escolar Anual, en tanto, se mantendrá en $42.039 para todos los beneficiarios.

La normativa también detalla los nuevos tramos de ingresos y montos para la asignación familiar por hijo, que cobrarán:

Hasta $948.361: $61.252

Entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

Entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

Entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

Los mismos valores se aplicarán para la Asignación Familiar Prenatal.

Finalmente, ANSES confirmó los nuevos montos de las asignaciones de pago único que comenzarán a regir desde diciembre:

Asignación por Nacimiento: $71.396

Asignación por Adopción: $426.877

Asignación por Matrimonio: $106.904 (siempre que el Ingreso del Grupo Familiar no supere los $5.022.048).