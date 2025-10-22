Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz avanzó este miércoles con el proceso licitatorio de las diez áreas hidrocarburíferas que YPF cedió a FOMICRUZ.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, dijo a La Opinión Austral que se debe estabilizar la zona norte de Santa Cruz con este nivel de inversión y promovió el compre local.

Uno de los principales requerimientos establecidos en los pliegos licitatorios, fue que las futuras operadoras deberán mantener la actividad, absorber los contratos y preservar los puestos de trabajo existentes, garantizando así la continuidad productiva y el impacto positivo en las economías regionales.

Este nuevo acto administrativo, fue encabezado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, acompañado por el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera; y su vicepresidente, Juan Carlos Berasaluce; como así también los integrantes de la Comisión Evaluadora, además de representantes de las firmas oferentes. Se espera que la adjudicación pueda realizarse en el próximo mes de diciembre.

Hasta el año 2031, la operadora Patagonia Resources S.A. operaría tres áreas: “Los Perales – Las Mesetas”, “Los Monos”, y “Barranca Yankowsky”.

“Clear Petroleum S.A.” busca hacerse cargo del área “Las Heras – Cañadón de la Escondida”; Quintana E&P Argentina S.R.L y Quintana Energy Investments S.A. explotarían de manera conjunta el área denominada “Cañadón León – Meseta Espinosa”.

Roch Proyectos S.A.U. solicitó tres áreas: “Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte”; “El Guadal – Loma del Cuy”, y “Cañadón Yatel”; Brest S.A. se enfocaría en reactivar la producción del yacimiento “Pico Truncado – El Cordón”; y finalmente Azruge S.A., operaría el área “Cañadón Vasco”.