Argentina reestructuró el 98,8% de la deuda púbica local

El Gobierno Nacional reestructuró el 98,8% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones. Además, pesificó unos US$ 687 millones, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje que finaliza el 15 de septiembre próximo.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Destacó que tras el cierre del canje de deuda bajo ley extranjera -que alcanzó el 99% de adhesión-, Argentina se recupera.

“El 98,8% de la deuda quedó reestructurada. Queremos que en Argentina haya un mercado de desarrollo, ahorro y financiamiento de capitales bajo nuestra propia ley, lo necesitamos para los objetivos de desarrollo”, afirmó.

Y agregó: “Hoy tenemos que la sostenibilidad de la deuda publica en moneda extranjera ha quedado restaurada. Está resuelto el endeudamiento en moneda extranjera”.

Tras precisar que el monto reestructurado fue de US$ 41.715 millones, Guzmán destacó que en este mismo proceso del total de deuda se logró pesificar unos US$ 687 millones, pero que ésto es “un punto de partida, no de llegada” para los objetivos de política económica