Cerca de un centenar de vuelos de Aerolíneas Argentinas se verán afectados este jueves por las asambleas de los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que se desarrollarán entre las 16 y las 20 en el Aeroparque Jorge Newbery.

La medida de fuerza, enmarcada en el reclamo por incumplimientos en las negociaciones paritarias, impactará en los planes de viaje de alrededor de 12.200 pasajeros, según estimaciones de la compañía.

“Esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la empresa, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”, expresó la aerolínea en un comunicado.

Desde la firma recomendaron a los pasajeros con vuelos entre las 15.30 y las 20.30 verificar el correo electrónico asociado a la reserva y consultar el estado actualizado de los servicios en la web oficial.

Por su parte, el gremio APLA denunció que los retrasos salariales y el incumplimiento del convenio colectivo motivaron esta acción directa, en un contexto de desregulación del sector que afecta de lleno la actividad de los pilotos.