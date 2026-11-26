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El fútbol de Santa Cruz continúa ganando espacio en el radar de las instituciones más importantes del país. En ese camino, Asensio Sports desarrolla un trabajo de captación, evaluación y acompañamiento de jóvenes futbolistas de la Patagonia, con el objetivo de acercarlos a las estructuras formativas de clubes de Buenos Aires y generar oportunidades concretas para su crecimiento deportivo.

Así lo explicó Julián Asensio, director deportivo de Asensio Sports, durante una entrevista con LU12 AM680, luego de una nueva jornada de pruebas realizada en el predio del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, en el marco de una gira provincial que también incluyó a Caleta Olivia y Puerto San Julián.

La convocatoria en la capital santacruceña reunió a casi 400 futbolistas de las categorías 2007 a 2015. Las evaluaciones contaron con la participación de captadores de Racing Club, institución que acompaña el trabajo de observación para identificar jugadores con proyección.

“Fue una prueba intensa. Vimos casi 400 chicos, proyectando a futuro en esas categorías y observando también lo que está produciendo Boxing junto a sus técnicos”, señaló Asensio, quien valoró especialmente la posibilidad de regresar a Santa Cruz para seguir de cerca la evolución de los jóvenes talentos.

La gira tuvo también una importante respuesta en Puerto San Julián, donde más de 75 futbolistas participaron de las evaluaciones en el estadio Francisco Novoa. La actividad formó parte de un recorrido provincial que permitió observar jugadores de distintas localidades y conocer de cerca la realidad de las instituciones de la región.

Julián Asensio, de Asensio Sports, en el piso de LU12 junto al periodista Carlos Saldivia. FOTO: LOA

Un puente entre la Patagonia y los grandes clubes

Asensio recordó que el vínculo con Atlético Boxing Club comenzó en 2022, cuando la institución de Río Gallegos abrió sus puertas para iniciar un trabajo conjunto de diagnóstico, evaluación y proyección de futbolistas.

Desde entonces, el proceso fue creciendo hasta consolidar una estructura que actualmente acompaña a entre 20 y 25 jóvenes en Buenos Aires.

“El Boxing fue el primero que nos abrió las puertas. Desde ahí empezamos a debatir, analizar y diagnosticar a los chicos y a las instituciones, para ver qué podíamos incorporar desde Buenos Aires”, explicó.

La metodología de trabajo contempla la articulación con clubes de primera línea para que los futbolistas puedan ser observados directamente por sus captadores. En esta oportunidad, Racing Club formó parte de las evaluaciones en Santa Cruz.

Según detalló Asensio, de la jornada realizada en Boxing surgieron entre cinco y seis jugadores que despertaron el interés puntual de Racing, mientras que desde Asensio Sports identificaron otros ocho o nueve futbolistas para continuar con su seguimiento.

El trabajo no termina con una prueba. Por el contrario, comienza un proceso de evaluación, planificación y contacto con las familias para determinar los pasos más adecuados para cada jugador.

Uno de los aspectos centrales que destacó el director deportivo es la importancia del acompañamiento humano y familiar cuando un chico tiene la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires.

Julián Asensio junto a los captadores de Racing en el Boxing Club.

“Vamos a sacarle a la familia su tesoro máximo, que es el hijo. Va a pasar a una ciudad muy diversa, donde cambia la rutina, los hábitos y las exigencias. Va a dejar a su familia, sus amigos y sus técnicos para incorporarse a un nivel superior”, expresó.

Por ese motivo, Asensio Sports mantiene un seguimiento permanente de los futbolistas que llegan a la capital del país. La estructura contempla el contacto con las instituciones de origen, el asesoramiento en decisiones deportivas y la posibilidad de acceder a una pensión externa cuando el club que recibe al jugador no cuenta con alojamiento propio.

Además, disponen de un predio donde organizan encuentros periódicos para reunir a los jóvenes que forman parte del proyecto, favorecer la integración y generar un espacio de contención entre chicos que atraviesan experiencias similares.

“Es un ecosistema que está rindiendo y produciendo. También les da un aterrizaje en amigos y en la posibilidad de compartir lo que están viviendo”, explicó.

El crecimiento del futbolista patagónico

Durante la entrevista, Asensio también analizó el crecimiento del fútbol patagónico y las razones por las que los jugadores de esta región comenzaron a despertar un interés cada vez mayor en los clubes de Buenos Aires.

Para el director deportivo, la evolución de la infraestructura, la incorporación de superficies sintéticas y el desarrollo del futsal fueron factores importantes para mejorar las condiciones de formación.

“Las canchas de la Patagonia eran de tierra y piedra. El sintético le ha dado mucha más repetición y el futsal le ha dado técnica. Creo que se han equiparado y mejorado las condiciones”, sostuvo.

También destacó algunas características que los captadores valoran especialmente en los futbolistas de la región: su capacidad de adaptación a distintas condiciones climáticas, la fortaleza física y la predisposición para desarrollar un juego asociado.

En ese sentido, contó que durante las evaluaciones los representantes de Racing destacaron el plus que puede ofrecer un jugador patagónico, acostumbrado a competir con lluvia, viento y frío, pero con la intención de jugar por abajo.

“El jugador patagónico ha pegado un salto en este último tiempo. Es un lindo perfil y nosotros lo estamos trabajando. Con el paso de las temporadas vamos a ir mejorando mucho más el biotipo y los resultados”, afirmó.

El trabajo de Asensio Sports no se limita a Racing Club. A lo largo de su desarrollo, la organización estableció vínculos con diferentes instituciones del fútbol argentino, entre ellas San Lorenzo, Huracán, Ferro, Platense, Defensores de Belgrano, Excursionistas, Comunicaciones y Deportivo Riestra.

Esta red permite generar distintas alternativas para los futbolistas, de acuerdo con sus características y posibilidades de desarrollo.

Asensio explicó que algunos clubes funcionan como espacios intermedios de formación y competencia, mientras los jugadores continúan siendo observados por instituciones de mayor estructura.

En ese contexto, mencionó el caso de Maiko Martínez, futbolista de la categoría 2009 de Atlético Boxing Club que fue incorporado por Huracán.

La intención es que el talento regional encuentre diferentes caminos para desarrollarse, sin depender exclusivamente de una primera oportunidad en un club grande.

Más allá de la proyección deportiva, Asensio hizo especial hincapié en la responsabilidad que implica trabajar con futbolistas en edades formativas.

El director deportivo recordó que solamente un porcentaje reducido de los chicos que practican fútbol consigue llegar al profesionalismo y construir una carrera deportiva y económica.

“Nosotros siempre le decimos a la familia que lo que terminamos apuntando es a la persona. Sacamos un poco el disfraz de pantalón corto y camiseta, porque entre el 3 y el 4 por ciento termina llegando y siendo profesional. Primero apuntamos a terminar un desarrollo de persona. Después, si es futbolista, mejor”, remarcó.

También dejó un mensaje para los padres, a quienes invitó a acompañar el proceso sin trasladarles a los chicos una presión excesiva por conseguir resultados o llegar rápidamente al fútbol profesional.

En ese sentido, consideró que las edades de 13, 14 o 15 años pueden representar un momento adecuado para dar el salto a Buenos Aires, aunque aclaró que cada situación depende de la personalidad, la educación y la madurez del futbolista.

El presidente del albiverde Leonardo Mata estuvo presente en la jornada de captación.

El desafío de seguir proyectando talentos

Luego de las evaluaciones realizadas en la provincia, el equipo de Asensio Sports tiene por delante una etapa de análisis y planificación para organizar el seguimiento de los jugadores observados y proyectar las próximas instancias de desarrollo.

El objetivo es mantener el vínculo con Atlético Boxing Club, sus cuerpos técnicos y las familias, para que los futbolistas seleccionados lleguen mejor preparados a las nuevas oportunidades de evaluación en Buenos Aires.

Asensio también destacó la necesidad de fortalecer la unión futbolística de Santa Cruz y de toda la Patagonia, entendiendo que el crecimiento individual de los jugadores puede convertirse en una herramienta para potenciar a las instituciones de origen.

“La Patagonia y Santa Cruz futbolísticamente se tienen que unir. Hay que buscar al jugador para proyectarlo a los nodos importantes, como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, y que logre un éxito. Detrás de eso va también el desarrollo del fútbol en Santa Cruz”, expresó.

Por el momento, la estructura de Asensio Sports está concentrada en consolidar su trabajo con el fútbol masculino, aunque Asensio manifestó su deseo de que en el futuro puedan generar el respaldo necesario para ampliar el proyecto al fútbol femenino.

Finalmente, invitó a los jóvenes futbolistas y a sus familias a mantenerse informados sobre las próximas convocatorias y actividades a través de las redes sociales de la organización, en Instagram: @ascensiosport.ar.

Julián Asensio e Ian Soporsky, quien también es parte de Asensio Sports, en LU12 AM680. FOTO: LOA

La apuesta es clara: que la distancia geográfica deje de ser una barrera para el talento patagónico y que cada vez más chicos de Santa Cruz puedan encontrar un camino de crecimiento dentro del fútbol argentino.