La mortalidad infantil en Argentina volvió a crecer rompiendo con la tendencia por quinta vez en los último 20 años. Por primera vez desde 2002, la tasa que mide la cantidad de niñas y niños que mueren antes de cumplir un año aumentó 0,5 puntos, al pasar de 8 a 8,5 fallecimientos cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.

Especialistas vincularon este retroceso con el empeoramiento de las condiciones de vida, un proceso que se inició durante la pandemia de COVID-19 y se profundizó en los años posteriores, atravesando las gestiones de Alberto Fernández y el primer año completo del gobierno de Javier Milei, sostuvo un informe elavorado por Chequeado en base a información oficial.

Un quiebre en una tendencia histórica

Desde comienzos de los años 2000, la Argentina sostenía una tendencia descendente en la mortalidad infantil. En el año 2000, la tasa alcanzaba los 16,6 puntos y, con algunas oscilaciones menores, logró una reducción sostenida durante más de dos décadas.

“El aumento, más allá de la magnitud, resulta muy preocupante porque quiebra una tendencia secular de descenso que se observaba en el país y en la mayoría de las naciones de la región”, explicó Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud y magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard.

De acuerdo con el informe de Estadísticas Vitales 2024, en ese año se registraron 3.513 muertes de menores de un año, frente a las 3.689 de 2023. Aunque el número absoluto descendió, la tasa aumentó debido a la fuerte caída de la natalidad.

Qué es la mortalidad infantil y por qué aumenta

La mortalidad infantil incluye las muertes ocurridas antes del primer año de vida y se divide en dos grandes grupos. La mortalidad neonatal abarca los fallecimientos durante los primeros 27 días, generalmente asociados a condiciones congénitas, controles del embarazo y atención del parto. La mortalidad posneonatal, en cambio, se relaciona con factores ambientales y sociales como infecciones, desnutrición, problemas respiratorios y acceso al sistema de salud.

Según Rubinstein, “las cifras de 2024 se explican principalmente por el aumento de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias, que comenzaron en la pandemia y se agravaron en los últimos años”. En el mismo sentido, la Fundación Soberanía Sanitaria advirtió que el debilitamiento del rol rector del Estado nacional y la fragmentación de las políticas sanitarias impactaron de manera directa en los controles de salud materno-infantil.

Santa Cruz

En el caso de Santa Cruz, la tasa de mortalidad infantil pasó de 6 en 2023 a 7 en 2024, lo que representa un aumento de un punto. Si bien la provincia se mantiene por debajo del promedio nacional, el incremento refleja una tendencia que preocupante para los equipos de salud, sobre todo en un contexto de dificultades económicas y acceso desigual a los servicios sanitarios en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Incubadora de cuidados intensivos en el Hospital de Río Gallegos.

Según el informe oficial, Santa Cruz, con un total de habitantes de 334.752 tuvo en 2024 un total de 2.696 nacidos vivos. Tuvo un total de 1.713 muertes de las cuales 19 fueron infantiles y 28 fueron defunciones fetales. De las 19 muertes, 13 ocurrieron durante los primeros 6 días de vida.

Los datos oficiales también muestran que hubo 25 muertos de menos de entre 1 y 19 años, siendo que de la franja de 10 a 19 años murieron 15 niños y niñas.

Especialistas remarcaron que, en territorios extensos como Santa Cruz, el acceso temprano a controles prenatales, la atención oportuna del parto y el seguimiento durante el primer año de vida resultan claves para evitar complicaciones graves.

Provincias con los índices más altos

El informe nacional mostró fuertes desigualdades regionales. Las tasas más elevadas de mortalidad infantil se registraron en Corrientes (14), Chaco (11,8) y La Rioja (11,7), todas muy por encima del promedio nacional. También presentaron valores altos Formosa y Santiago del Estero, con 10,7.

Corrientes encabezó además el mayor salto interanual: pasó de 7,5 en 2023 a 14 en 2024. Misiones y Entre Ríos también mostraron incrementos significativos. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registró la tasa más baja del país, con 4,9 fallecimientos cada 1.000 nacidos vivos.

Llamado de atención

Desde distintas provincias, funcionarios y especialistas coincidieron en que el aumento de la mortalidad infantil debe funcionar como una alerta temprana. El gobierno de Mendoza advirtió que el ajuste fiscal no puede recaer sobre políticas clave de maternidad e infancia, mientras que ex funcionarios nacionales señalaron la pérdida de capacidad de coordinación del Ministerio de Salud.

“El empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del desempleo dificultan el acceso al sistema sanitario. En ese contexto, disminuyen los controles y la atención llega tarde, muchas veces por guardia”, señalaron desde Soberanía Sanitaria.

El crecimiento de la mortalidad infantil no solo refleja problemas sanitarios, sino que expone con crudeza el impacto social de la crisis. Para los especialistas, revertir esta tendencia exige políticas integrales que garanticen ingresos, alimentación, controles médicos y un sistema de salud con presencia activa en todo el territorio.