El equipo que conduce Esteban Arias sostuvo el envión de un año intenso y volvió a meterse en la conversación grande del fútbol riogalleguense. En semifinales, Bancruz superó a Hispano Americano por 3 a 1 y selló su boleto a la final apoyado en una producción contundente en los momentos clave del partido, mostrando la solidez y la intensidad que lo caracterizaron a lo largo de la temporada. Antes, en cuartos de final, el Bancario había dejado en el camino a Boca Río Gallegos, otro de los históricos de la ciudad.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Del otro lado, el recorrido de Hispano también dejó su marca. El equipo que dirige Mariano Palermo venía de eliminar por penales a Unión Santacruceña, uno de los conjuntos revelación del año bajo la conducción de Claudio Leyenda, que sostuvo una campaña regular, competitiva y con protagonismo en los primeros planos de la tabla. El Celeste se ganó su lugar entre los cuatro mejores, pero en semifinales no logró frenar a un Bancruz que se mostró más eficaz en las áreas.

Mientras Bancruz ya piensa en la final, todas las miradas se trasladan al cruce de esta tarde entre Escorpión FC y Unión Petroleros Privados, que se jugará a las 16:00 en el estadio de Hispano. Escorpión llegó a la instancia decisiva después de eliminar a Ferrocarril YCF, confirmando el peso específico que se ganó en los últimos años, tanto en el plano local como en el Regional Amateur. UPP, por su parte, se metió entre los cuatro mejores tras dejar afuera nada menos que al Boxing Club, otro de los grandes animadores de la Liga Sur.

Escorpión vs. UPP definen el segundo finalista.

Se trata de una semifinal cargada de historia reciente: Escorpión y UPP sostienen planteles acostumbrados a pelear arriba, con jugadores que combinan rodaje en el fútbol local y experiencia en torneos federales. Para ambos, el partido de hoy es una verdadera final anticipada.

En un calendario marcado por la participación de los clubes de Río Gallegos en el Torneo Regional Federal Amateur, la definición de la Primera División de la Liga de Fútbol Sur aparece como un capítulo clave para el fútbol de la ciudad. Con Bancruz ya instalado en la final y Escorpión y UPP a las puertas de un duelo que promete tribunas llenas y un clima bien patagónico.