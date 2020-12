Benjamín Génova, el hombre trans que se realizó un aborto clandestino y terminó hospitalizado de urgencia

El neuquino Benjamín Génova, tenía 17 años cuando se enteró de su embarazo. Se había escapado de su casa tras la violencia de su padre tras enterarse de su identidad de género. Dejó el colegio y una hija a la cual no podía cuidar. Sin trabajo, dormía en la calle o en casa de amigos. Años más tarde se convertiría en hombre trans.

En medio del debate por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en Argentina, que permite, "regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres y personas con otras identidades de género capaces de gestar", el joven habló con Infobae y dijo: "Imaginate vos en esa situación. ¿Cómo podía pensar en tener otro hijo?" afirmó.

Benjamín, tiene 35 años y es fundador de "Varones Trans y no Binarios de Neuquén y Río Negro" , organización al que recurren adultos y familias con niños trans.

"Vos tenes que jugar con las nenas", "sentate como una señorita", eran algunos que Benjamín recibía en jardín.

Su momento de descubrimiento inició a los 10 años cuando salía de su casa y se disfrazaba de nena. "A los 14 años me escapé de mi casa porque sufría violencia. Era una pibita de 14 años. No había cumplido ni 15 y tuve a mi primera hija", expresó.

Aquel momento, donde dio a luz a una niña: "La violencia obstétrica que sufrí en el hospital porque tenía 14 años, las enfermeras me decían "Bancatelá, pendeja", afirmó. Luego de ese momento, regresó a su casa, pero se volvió a ir porque la violencia era constante.

"Dejé a mi hija con mis viejos, si yo no tenía donde vivir. Un año después, a los 17, me encuentro en esta situación de que me entero que estoy embarazado otra vez", manifestó Benjamín. En ese momento lo primero que pensó fue "no lo puedo, no lo quiero y no lo voy a tener".

Aborto Clandestino

Esa decisión de interrumpir el embarazo "fue un acto de responsabilidad", pero reconoce también que el podría haber fallecido en ese acto.

"Sí, responsabilidad. No tenía un trabajo fijo. Sobrevivía vendiendo pan relleno por la calle. Pedía cigarrillos a los que pasaban. No tenía educación y menos un lugar fijo donde vivir, ¿cómo iba a tener otro hijo?", comentó el neuquino. En la actualidad, Benjamín trabaja en la Dirección Provincial de Diversidad, estudia para ser docente.

En ese entonces, y en la actualidad, sigue vigente la ley que penaliza el acto de interrupción del embarazo. A raíz de que se comenzó a debatir el proyecto para que el Aborto sea Legal, Seguro y Gratuito, en el se establece que "no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional"

"El miedo, eso es lo que recuerdo. Estaba angustiado y profundamente triste, me sentía solo. Miedo a morirme primero y miedo a la policía después. Despertarme y tener a la policía interrogándome fue muy violento, más teniendo en cuenta que yo era adolescente y estaba solo en una habitación, sin una pareja, sin nadie”, relató Benjamín.

Paternidad Trans

A sus 20 años, se mudó a Cipoletti, donde consiguió trabajo en un galpón de empaque que le permitía pagar su comida. "En ese contexto, conocí a un chico y al tiempo nos enteramos del embarazo. Nuestra decisión fue seguir adelante, porque podía y quería, le podía dar de comer, comprarle ropita y pañales, y tenía al lado una persona que se hizo cargo", recordó.

Cuando su hija tenía 5 años, Benjamín observó en Gran Hermano, el reality, a Alejandro Iglesias, aquel joven trans que le "puso nombre" a lo que el transitaba. En 2013, inició con el tratamiento de hormonización, luego se cambió el nombre en el DNI para qe dijera Benjamín y todavía pelea para actualizar el DNI de sus hijas, debido a que las partidas de nacimiento tienen su nombre anterior.

El mísmo día que su hija mayor cumplía 15 años, el entró al quirófano para sacarse las mamas. Sus hijas ya tiene 20 y 15 años. La mayor vive en pareja con un varón trans y la más chica con él. "Yo trate de enseñarles siempre que a las personas hay que respetarlas como son. A la más grande le costó menos el periodo de la transición, la más chica pasó a decirme 'pa', ahora me dice papá y se me cae la baba", comentó Benjamín