Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Atlético Boxing Club puso en ruta a su delegación infantil rumbo a Comodoro Rivadavia para disputar el Torneo “Jóvenes Promesas”, una cita que cada temporada concentra a buena parte del semillero patagónico y que este año suma un plus: la captación de talentos a cargo de Vélez Sarsfield, con presencia en el torneo y seguimiento general de todas las categorías. El club riogalleguense compite con 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en un cuadro con más de 50 equipos de la región y cruces de alto nivel que servirán para medir procesos y rodaje de los chicos.
Fixture del Boxing Club
Categoría 2013
-
Viernes 14:00 – Defensores (Pico Truncado) 🆚 Boxing Club
-
Viernes 19:50 – Boxing Club 🆚 C.A. Jorge Newbery
-
Sábado 13:50 – Boxing Club 🆚 Argentino Diadema
Categoría 2014
-
Viernes 12:20 – Germinal (Rawson) 🆚 Boxing Club
-
Viernes 14:00 – Comodoro F.C. 🆚 Boxing Club
-
Sábado 08:50 – C.A. Vélez Sarsfield 🆚 Boxing Club
Categoría 2015
-
Viernes 19:00 – USMA 🆚 Boxing Club
-
Sábado 09:50 – Racing Blanco (Trelew) 🆚 Boxing Club
-
Sábado 15:40 – Comodoro F.C. 🆚 Boxing Club
-
Sábado 19:00 – Boxing Club 🆚 Guillermo Brown Azul (Pto. Madryn)
Categoría 2016
-
Viernes 11:30 – Boxing Club 🆚 Cerro (Pico Truncado)
-
Viernes 16:30 – CAI 🆚 Boxing Club
-
Sábado 16:30 – Racing Trelew (Blanco) 🆚 Boxing Club
Categoría 2017
-
Viernes 09:00 – CAI Naranja 🆚 Boxing Club
-
Viernes 10:40 – Deportivo Lord (Chile) 🆚 Boxing Club
-
Sábado 14:00 – Veinte 10 🆚 Boxing Club
-
Sábado 17:20 – CAI Azul 🆚 Boxing Club
-
Sábado 19:50 – CAI – Boxing Club
El cierre del torneo dirá cuánto avanzó cada categoría en la tabla, pero el saldo principal quedará en el rodaje, la convivencia y el roce ante rivales de referencia. En esa línea, la presencia del Fortín como captador y rival de zona potencia el valor del recorrido. El Boxing viajó con ilusión y trabajo acumulado: ahora, la palabra la tienen los pibes.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario