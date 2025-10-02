Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club puso en ruta a su delegación infantil rumbo a Comodoro Rivadavia para disputar el Torneo “Jóvenes Promesas”, una cita que cada temporada concentra a buena parte del semillero patagónico y que este año suma un plus: la captación de talentos a cargo de Vélez Sarsfield, con presencia en el torneo y seguimiento general de todas las categorías. El club riogalleguense compite con 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en un cuadro con más de 50 equipos de la región y cruces de alto nivel que servirán para medir procesos y rodaje de los chicos.

Fixture del Boxing Club

Categoría 2013

Viernes 14:00 – Defensores (Pico Truncado) 🆚 Boxing Club

Viernes 19:50 – Boxing Club 🆚 C.A. Jorge Newbery

Sábado 13:50 – Boxing Club 🆚 Argentino Diadema

Categoría 2014

Viernes 12:20 – Germinal (Rawson) 🆚 Boxing Club

Viernes 14:00 – Comodoro F.C. 🆚 Boxing Club

Sábado 08:50 – C.A. Vélez Sarsfield 🆚 Boxing Club

Categoría 2015

Categoría 2016

Viernes 11:30 – Boxing Club 🆚 Cerro (Pico Truncado)

Viernes 16:30 – CAI 🆚 Boxing Club

Sábado 16:30 – Racing Trelew (Blanco) 🆚 Boxing Club

Categoría 2017

Viernes 09:00 – CAI Naranja 🆚 Boxing Club

Viernes 10:40 – Deportivo Lord (Chile) 🆚 Boxing Club

Sábado 14:00 – Veinte 10 🆚 Boxing Club

Sábado 17:20 – CAI Azul 🆚 Boxing Club

Sábado 19:50 – CAI – Boxing Club

El cierre del torneo dirá cuánto avanzó cada categoría en la tabla, pero el saldo principal quedará en el rodaje, la convivencia y el roce ante rivales de referencia. En esa línea, la presencia del Fortín como captador y rival de zona potencia el valor del recorrido. El Boxing viajó con ilusión y trabajo acumulado: ahora, la palabra la tienen los pibes.