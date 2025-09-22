Your browser doesn’t support HTML5 audio
El mercado financiero argentino inició la semana con una fuerte recuperación tras el respaldo del gobierno de Estados Unidos, generando optimismo entre los inversores y provocando movimientos significativos en el dólar, bonos y acciones.
Dólar en baja
- Dólar MEP: cae un 8% a $1.423.
- Contado con Liquidación (CCL): desciende 9% a $1.427.
- Dólar oficial (Banco Nación): baja de $1.515 a $1.470 en la apertura.
- Dólar mayorista: se mantiene en $1.475.
- Dólar blue: cotiza entre $1.500 y $1.520.
Bonos y riesgo país
Los bonos y títulos públicos argentinos experimentaron fuertes subas:
- Bono AL41: trepa un 18,5%.
- La mayoría de los bonos aumentan alrededor del 15%, llevando el riesgo país a 1.142 puntos.
Acciones y MERVAL
La Bolsa de Buenos Aires refleja la misma tendencia positiva:
- MERVAL: mejora 6% en la apertura de la jornada.
- ADRs argentinos en Nueva York: registran variaciones positivas superiores al 16%.
El respaldo internacional actúa como un catalizador de confianza para los mercados locales y extranjeros, mostrando cómo los factores externos influyen directamente en la economía argentina.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario