El mercado financiero argentino inició la semana con una fuerte recuperación tras el respaldo del gobierno de Estados Unidos, generando optimismo entre los inversores y provocando movimientos significativos en el dólar, bonos y acciones.

Dólar en baja

Dólar MEP: cae un 8% a $1.423.

Contado con Liquidación (CCL): desciende 9% a $1.427.

Dólar oficial (Banco Nación): baja de $1.515 a $1.470 en la apertura.

Dólar mayorista: se mantiene en $1.475.

Dólar blue: cotiza entre $1.500 y $1.520.

Bonos y riesgo país

Los bonos y títulos públicos argentinos experimentaron fuertes subas:

Bono AL41: trepa un 18,5%.

La mayoría de los bonos aumentan alrededor del 15%, llevando el riesgo país a 1.142 puntos.

Acciones y MERVAL

La Bolsa de Buenos Aires refleja la misma tendencia positiva:

MERVAL: mejora 6% en la apertura de la jornada.

ADRs argentinos en Nueva York: registran variaciones positivas superiores al 16%.

El respaldo internacional actúa como un catalizador de confianza para los mercados locales y extranjeros, mostrando cómo los factores externos influyen directamente en la economía argentina.

