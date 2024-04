El ex comandante del ARA San Juan, Guillermo Tibaldi, recorrerá a pie más de 3 mil kilómetros para unir la ciudad bonaerense de Mar del Plata con la localidad de Puerto Almanza, en Puerto Almanza, Tierra del Fuego.

Será en honor a los 44 tripulantes del submarino que había partido el 15 de noviembre de 2017 desde el puerto de esa ciudad de la costa atlántica. “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, comunicó el comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017.

Por la noche del día 16, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge. La causa judicial por la desaparición del submarino quedó a cargo de la jueza Marta Yáñez, en Caleta Olivia, Santa Cruz.

“En Puerto Almanza cuando sucede lo que sucede estaban por inaugurar una escuela y le pusieron por ello ‘44 Héroes del Submarino San Juan’. Yo estuve allí y no había un memorial, no había nada y me pareció una buena idea construir un memorial en ese lugar”, contó Tibaldi al diario La Capital, de Mar del Plata.

Es por eso que decidió emprender la travesía que unirá ambas ciudades en homenaje a las víctimas del ARA San Juan. Será en una época con con condiciones climáticas severas, sobre todo si se tiene en cuenta que deberá a travesar toda la Patagonia.

El 6 de julio a las 10 de la mañana Tibaldi partirá desde el memorial en honor a los tripulantes del Ara San Juan que hay en Mar del Plata hacia Puerto Almanza. Allí será despedido por amigos e invita a todos a que le deseen suerte en su periplo. “La expedición será un mensaje de amor y respeto a nuestros caídos en actos del servicio y sus familias”, dijo.