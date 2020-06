Camionero venía "pisteando como un campeón" y escuchando los Redondos, maniobró mal y volcó

Con la llegada de las bajas temperaturas, pese al trabajo que realiza Vialidad Provincial, las rutas se vuelven un desafío para los transportistas. Este reto hace que los camioneros incrementen la prudencia para evitar siniestros que podrían ser fatales para ellos o para terceros.

Este es el caso de un camionero que hizo todo lo contrario y que, luego del siniestro, hasta se filmó en un video explicando las razones por las que terminó volcando a unos ochenta kilómetros de Güer Aike, cuando tenía destino final Tierra del Fuego.

El hecho en cuestión se registró en horas de la tarde del sábado, alrededor de las dieciséis y, en principio, solamente se trataba del vuelco de un camión debido a la escarcha del lugar y que no tenía personas lesionadas. Lo curioso vino después: cuando apareció el video del transportista minutos antes del siniestro vial.

La Opinión Austral tuvo acceso a los videos en cuestión que daban cuenta de la irresponsabilidad del camionero de unos 50 años de edad. Con cadenas galvanizadas tanto en el cuello como en las muñecas, el transportista se mofaba diciendo: “Las cadenas acá, no en las ruedas, acá. 35 años andando en la ruta, papá”, decía orgulloso mientras escuchaba y cantaba “Te voy a atornillar” de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

Luego de pasarse la mano por la cabeza en repetidas oportunidades y sacar la lengua, el transportista dejó de cantar y nuevamente habló de cadenas. “Siempre sin cadenas, pero con cadena líquida” aseguró, mientras mostraba una damajuana de vino a medio terminar.

El hombre viajaba del norte del país y llevaba mercadería variada a la provincia de Tierra del Fuego, indicaron desde la Unidad Operativa Güer Aike, dependencia que trabajó en el lugar. Si bien el siniestro se registró cerca de las cuatro de la tarde, la Policía tomó conocimiento dos horas después, luego que un vecino que circulaba por la zona le avisara.

Cuando los efectivos arribaron, constataron que el camión estaba sobre uno de sus laterales, no contaba con las cadenas en las ruedas y el hombre se encontraba ileso. De igual manera, fue trasladado al hospital de Río Gallegos de manera preventiva.

Horas más tarde llegó una grúa que trasladó la unidad a un lugar más seguro para que no haya más incidentes. Asimismo, según relató el transportista, otro camión -con patente chilena- se le cruzó y, para “no comérmelo de frente, me tuve que tirar a la banquina”, aseguró a la Policía. Esto no pudo acreditarse porque no hubo testigos del hecho.

Pese al estado en el que se mostraba en el video y a la damajuana que el hombre presumía. Fuentes policiales consultadas indicaron que no estaba bajo los efectos del alcohol. “Capaz fue acting, para mostrarse superior”, aseguró una fuente, al mismo tiempo que dijo que “es un personaje”.

Tras su paso por el centro asistencial de nuestra ciudad capital, el transportista hizo un nuevo video en el que explicó las circunstancias del vuelco, remarcando la presencia del camión chileno que nadie vio.

Lejos de mostrarse arrepentido, dijo: “Estoy totalmente capacitado para mostrarle a todos cómo se maneja en la ruta. Si sigo manejando o no, a mí me chupa la p.... Algunos, desde Tres Cerros, me decían que no iba a llegar, miren, llegué”, aseguró el camionero