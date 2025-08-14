Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En julio, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.149.353 para no ser pobre, según la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El informe oficial indica que la CBT aumentó 1,9% respecto a junio y 27,6% en comparación con julio de 2024. En lo que va del año, la canasta acumuló un incremento de 12,2%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) también subió 1,9% mensual, con un incremento interanual del 27% y un acumulado de 14,7% en 2025.

El INDEC detalló los valores según tipo de hogar:

Tres personas: CBT $915.019 / CBA $410.322

Cuatro personas (familia tipo): CBT $1.149.353 / CBA $515.405

Cinco personas: CBT $1.208.866 / CBA $542.093

En relación con la inflación de julio, ambos indicadores registraron un aumento idéntico a la inflación general del mes, aunque aún se mantienen por debajo del 36,6% interanual.