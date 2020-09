Cancillería demandó esclarecer la muerte de dos niñas durante un operativo del ejército paraguayo

A través de un comunicado, el gobierno paraguayo había indicado que "en un enfrentamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el pasado 2 de septiembre, habría constatado que fueron abatidas dos menores de edad de sexo femenino, involucrándolas en un operativo contra una organización criminal”. En una conferencia de prensa, la Fiscalía Antisecuestros paraguaya había dicho que se trataba de dos adolescentes.

Además, presidente Miguel Abdo Benitez había presentado como exitoso el operativo: "Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos".

Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. 1/2 pic.twitter.com/jJA6rMNKrv — Marito Abdo (@MaritoAbdo) September 2, 2020

"No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas", advirtió la Cancillería argentina y confirmó que, tras consultar con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), "fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad".

En ese sentido, comunicaron que "se mantienen contactos con las autoridades paraguayas a efectos de esclarecer las circunstancias en que se produjeron los decesos y se han iniciado los trámites consulares pertinentes. Hasta tanto se aclaren las circunstancias de estos lamentables fallecimientos, sobre la base de evidencias, se considera incorrecto hacer apreciaciones prematuras". El Gobierno argentino demanda al Gobierno paraguayo el urgente esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos argentinas de 11 años. Rechazamos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades.https://t.co/rEm4t62jzB pic.twitter.com/o0ioB2TDS0 — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) September 4, 2020