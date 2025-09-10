Causa cuadernos: ratificaron a la la Unidad de Información Financiera como querellante El Tribunal Oral Federal 7 confirmó que la UIF podrá actuar como querellante en el juicio de la Causa Cuadernos, que comenzará el próximo 6 de noviembre. Fue tras rechazar un planteo del empresario procesado Hugo Dragonetti para desplazar al organismo.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli señalaron que el decreto PEN 274/2025, que limita la participación de la UIF como querella, no establece si se aplica a causas en trámite. “La norma en cuestión no hace alusión al destino de aquellas causas en trámite en las que la UIF ya interviene como querellante, como ocurre en este expediente, que involucra procesos con años de trámite y etapas avanzadas”, indicaron los jueces en su resolución.

El tribunal recordó que, en 2020, la Oficina Anticorrupción solicitó abandonar la querella en esta misma causa, lo que demuestra que cuando un organismo quiere retirarse lo expresa claramente, lo que no ocurre con la UIF en este caso.

Además de la confirmación de la UIF como querellante, se incorporarán 25 legajos de imputados colaboradores para su análisis durante el juicio, cuya validez probatoria será evaluada por el tribunal.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será la principal acusada, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y detenida en prisión domiciliaria, con condena firme de seis años en la causa Vialidad.

En tanto, el próximo viernes 12 de septiembre, el tribunal realizará una audiencia virtual desde las 9:30, en la que se escucharán los ofrecimientos de reparación integral presentados por una treintena de empresarios y ex funcionarios que buscan evitar llegar a juicio. Entre ellos se encuentran Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Ángelo Calcaterra y el ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain.