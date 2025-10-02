Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) avanza con el decomiso de bienes, es decir, la recuperación de activos vinculados a la maniobra delictiva. En este marco, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron ejecutar una primera lista de veinte propiedades de la familia Kirchner.

Frente a ese pedido, Máximo y Florencia Kirchner presentaron un escrito para que el tribunal deje fuera del decomiso 14 inmuebles que -según su planteo- fueron comprados por Néstor Kirchner en operaciones legales y en fechas que no coinciden con el período investigado (2003-2015).

Los inmuebles en disputa

Según consignó la periodista Lucía Salinas en el diario Clarín, el listado incluye un complejo de departamentos en Río Gallegos (calle Mitre 535), un inmueble en 25 de Mayo 255 y otro sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner de la capital santacruceña.

También aparecen dos terrenos en El Calafate y el hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica, ampliado tras un intercambio de tierras con Lázaro Báez.

Uno de los inmuebles, sobre la calle Mitre de Río Gallegos. FOTO: GOOGLE MAPS

El planteo de la defensa

En su presentación, los abogados de Máximo y Florencia remarcaron que Néstor Kirchner no fue condenado y que los bienes cuestionados “fueron adquiridos con activos de origen legítimo, en operaciones genuinas y lícitas”. Además, recordaron que en 2016 Cristina Kirchner les cedió la herencia de Néstor, por lo que los inmuebles forman parte de su patrimonio personal.

“El pedido de los fiscales carece de sustento jurídico. No corresponde incluir bienes que no guardan relación con la maniobra enjuiciada”, señalaron los letrados.

El TOF 2 deberá resolver en los próximos días si acepta el pedido de decomiso sobre estas propiedades o hace lugar a la defensa de los hijos de la ex mandataria.