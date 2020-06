CFK: “Las mentiras mediáticas y causas armadas se derrumban como castillo de naipes"

"Lawfare al palo", sostuvo la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, junto a un video en el que dice que le hubiese gustado que el ex canciller Héctor Timerman estuviera vivo para que viera como “las mentiras mediáticas y causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”.

En ese marco, la ex presidenta compartió también una nota del diario Página/12, titulada "Interpol enterró el corazón de la causa por el Memorándum con Irán: punto final a la historia de las alertas rojas", que informa que Martínez de Giorgi recibió el informe pedido por los propios querellantes que acusaban a la ex Presidenta y el ex canciller por traición a la patria.

En su publicación, Cristina afirmó que “es una real pena que un organismo internacional como Interpol tenga que venir a mi país a hacer un poco de justicia”.

Con su voz en off mientras el video muestra notas periodistas relacionadas al tema, la vicepresidenta remarca lo que se señala en el informe de Interpol sobre que “las alertas rojas siempre estuvieron vigentes y fueron inalterables”.