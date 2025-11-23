Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) participarán en la tercera y última expedición del buque de investigación Falkor (too) en el Mar Argentino. La travesía, que comenzará el 14 de diciembre desde el puerto de Buenos Aires y culminará el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn, buscará profundizar en el conocimiento de los ecosistemas quimiosintéticos asociados a filtraciones frías de metano en profundidades extremas.

La campaña, denominada “Vida en los extremos”, tiene como uno de sus principales objetivos analizar la Cuenca de Malvinas, la Cuenca del Salado y un sector aún inexplorado: las cuencas Colorado-Rawson, donde se sospecha la presencia de nuevas filtraciones. Estos sistemas submarinos, claves en el equilibrio del océano y en el almacenamiento de carbono, han sido observados recientemente en misiones anteriores del Falkor (too) y ahora serán estudiados con mayor profundidad.

Un equipo multidisciplinario al frente de la investigación

El grupo está conformado por 25 especialistas argentinos, encabezados por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del CONICET y referente en el estudio de ecosistemas profundos. La misión reunirá equipos de química marina, ecología y taxonomía de invertebrados bentónicos, oceanografía física, geología y geofísica marina, quienes trabajarán de manera integrada para comprender cómo influyen estas filtraciones de metano en la biodiversidad y en los procesos oceánicos del Atlántico Sur.

Bravo explicó que las filtraciones de gas metano emergen desde las profundidades del talud continental y sostienen a comunidades únicas de microorganismos y animales capaces de desarrollarse en condiciones extremas. Estos ambientes quimiosintéticos representan uno de los ecosistemas menos estudiados del planeta y podrían aportar información crucial sobre la evolución de la vida y los ciclos biogeoquímicos.

Exploraciones en vivo: cómo seguir la misión

Las actividades científicas se podrán seguir vía streaming, donde se mostrarán en tiempo real los trabajos a bordo y las operaciones para recolectar muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas provenientes de más de mil metros de profundidad.

Durante la campaña, se realizarán al menos 15 inmersiones con el ROV del Schmidt Ocean Institute (SOI), un submarino operado de forma remota que permitirá obtener imágenes de alta definición del fondo marino y estudiar con precisión las estructuras asociadas a las filtraciones de metano.

Impulso a la investigación oceánica en la región

Con esta última etapa, la expedición del Falkor (too) consolidará uno de los programas de exploración más ambiciosos desarrollados en el Mar Argentino. Los datos recolectados servirán para ampliar el conocimiento científico sobre los ecosistemas profundos y contribuirán al diseño de políticas de conservación marina en una región estratégica del Atlántico Sur.

La comunidad científica local e internacional espera que esta campaña aporte nuevas evidencias sobre el papel de las filtraciones frías en la dinámica oceánica y en la diversidad biológica, abriendo caminos para futuras investigaciones en áreas aún inexploradas del territorio marítimo argentino.