Poco después de las 13:00 de este martes, el gobernador electo Claudio Vidal fue entrevistado por La Opinión Austral, luego de recorrer la zona de descarga del muelle de Punta Quilla, donde se está realizando -desde el sábado- la descarga de los componentes de la segunda turbina para la represa “Gobernador Jorge Cepernic”.

Fue en ese marco en el que habló sobre las declaraciones que formuló el candidato a presidente de “Unión por la Patria”, Sergio Massa, quien aseguró -entrevistado por el Grupo La Opinión Austral– que, si es electo, trabajará junto al gobernador electo de Santa Cruz. Al respecto, consultado específicamente por esto y por los dichos de Massa de que garantizará la continuidad de las represas y el funcionamiento de YCRT, Vidal respondió: “Alentador” pero rápidamente aclaró: “Tengo diálogo con Sergio Massa, tengo diálogo con el equipo de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), de Javier Milei (La Libertad Avanza)”.

En ese mismo tono, Vidal afirmó: “Yo hablo con todos, es mi tarea” y a continuación dejó un mensaje: “A mí me gustaría un proyecto firme, muy preciso de lo que quieren hacer con Santa Cruz, con sus recursos, qué es lo que quieren hacer con la Patagonia”, expresó.

Asimismo, comentó que el 19 de octubre realizarán una movilización al cruce fronterizo de Ramón Santos, en el límite entre Santa Cruz y Chubut, junto con su par el gobernador electo de esa provincia Ignacio “Nacho“ Torres, lugar que consideró un “punto estratégico de ambas provincias“, e insistió con algunas de sus recientes afirmaciones: “Muchos creen que es imposible recuperar la cultura del trabajo, yo creo que no, difícil sí pero no imposible, apostando al desarrollo, la producción, a dejar de hacer las cosas mal, a basta de robar, creo que vamos a poder salir adelante”.

“Vamos a dejar en claro lo importante que es trabajar en unidad y lo importante que es la cuenca del golfo San Jorge”, mencionó.

Represas

Respecto del arribo de la turbina para la represa “Cepernic“, el gobernador electo manifestó que los operarios le mencionaron que eran unos 9 mil las toneladas que se debían descargar. “La verdad es que es una obra muy importante, creo que a futuro hay que darle un poquito más de valor a favor de Santa Cruz, tiene solamente el 12 por ciento de la coparticipación” por lo que “será una discusión que tendremos que dar con el próximo gobierno nacional“, dijo.

Sin embargo, Claudio Vidal subrayó que “lo importante” es que “entre todos empujemos para que esta obra continúe” y mencionó que en el diálogo con las distintas empresas que son parte del proyecto, algunas están de acuerdo con la administración, otras no, pero se tendrán que poner de acuerdo entre ellos y ver qué es lo que está pasando”. No obstante, aclaró que su prioridad es que “esta obra continúe, que los trabajadores tengan el puesto de laburo que se merecen y que esto termine siendo un aporte para la provincia y no solamente para la Nación“.