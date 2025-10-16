Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la 19ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se presenta como un gran desafío para Franco Colapinto, quien intentará volver a brillar en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

La actividad comenzará este viernes a las 14:30 con la única práctica libre del fin de semana, en la que el joven de Pilar buscará aprovechar cada vuelta para poner a punto su monoplaza.

A diferencia de otros Grandes Premios, el formato en Austin incluye una sola tanda de entrenamientos debido a la presencia de la carrera sprint, por lo que Colapinto deberá adaptarse rápidamente antes de disputar la clasificación para la sprint race, programada para las 18:30 del mismo día.

El recuerdo de su gran actuación en Austin

El Circuito de las Américas tiene un significado especial para Colapinto. En la temporada pasada, cuando competía con Williams, logró una de sus actuaciones más destacadas: finalizó décimo tras partir desde la posición 15, lo que le permitió sumar su primer punto en la Fórmula 1 gracias a una remontada brillante.

Sin embargo, este año el panorama es distinto. El Alpine ha demostrado ser uno de los autos menos competitivos de la parrilla, lo que complicó al argentino durante todo el campeonato. A pesar de su talento, aún no logró sumar puntos, siendo su mejor resultado un undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos.

La pelea por el campeonato

Mientras Colapinto busca consolidarse en la máxima categoría, el campeonato mundial de Fórmula 1 atraviesa una etapa decisiva. Con solo seis carreras por disputarse, el australiano Oscar Piastri (McLaren) lidera con 336 puntos, seguido muy de cerca por su compañero de equipo, Lando Norris, que está a 22 unidades.

En tanto, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, intentará acortar los 63 puntos de diferencia que lo separan del líder para mantener vivas sus esperanzas de título.

Cronograma completo del GP de Estados Unidos

Luego de la intensa jornada del viernes, la actividad continuará el sábado a las 14:00 con la carrera sprint, que otorgará puntos y servirá como anticipo de la final. Más tarde, a las 18:00, se disputará la clasificación para la carrera principal.

Finalmente, el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 se correrá este domingo a las 16:00 (hora argentina). Allí, Franco Colapinto buscará repetir la hazaña lograda el año pasado y sumar sus primeros puntos del 2025, en una temporada donde la paciencia, el aprendizaje y la constancia serán sus mejores aliados.