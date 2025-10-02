Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto argentino Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine, afrontará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren.

El Gran Premio de Singapur se disputa en el Circuito Callejero de Marina Bay, un trazado urbano con 19 curvas y 4,940 kilómetros de extensión, considerado uno de los más exigentes del calendario por sus condiciones de humedad, calor y visibilidad nocturna.

Actualmente, Piastri encabeza la tabla del campeonato, seguido de cerca por su compañero Lando Norris, a solo 25 puntos. En tanto, el neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo y piloto de Red Bull, acecha desde el tercer lugar tras ganar las dos últimas carreras, situándose a 69 puntos del líder.

Un año difícil para Alpine y Colapinto

Por su parte, Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos del año, en una temporada complicada para Alpine, cuyo monoplaza se ha mostrado como uno de los más lentos de la parrilla. El mejor resultado del argentino en 2025 fue un undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que en Mónaco y Canadá finalizó en la 13ª posición.

En Singapur, el pilarense buscará repetir o mejorar su actuación del año pasado, cuando todavía corría para Williams y terminó 11°. En aquella oportunidad, sorprendió con un audaz adelantamiento múltiple en la largada, donde superó a tres rivales con un recordado “dive bomb”.

Agenda del Gran Premio

La actividad oficial del GP de Singapur comenzará este viernes con dos tandas de ensayos:

Viernes 3 de octubre

Práctica libre 1: 6:30 a 7:30 (hora de Argentina)

Práctica libre 2: 10:00 a 11:00

Sábado 4 de octubre

Práctica libre 3: 6:30 a 7:30

Clasificación: 10:00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 9:00

El piloto argentino Franco Colapinto buscará cerrar un fin de semana competitivo que le permita recuperar terreno en el campeonato y sumar los tan esperados primeros puntos de la temporada.