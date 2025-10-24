Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde las 8 de este viernes rige oficialmente la veda electoral en todo el país. Se trata del período de restricciones que impone el Código Electoral Nacional para garantizar que los votantes decidan sin presiones ni influencias directas de partidos, candidatos o medios de comunicación.

De acuerdo con el artículo 71 del Código, la veda comienza 48 horas antes de la apertura de las urnas y se extiende hasta tres horas después de finalizada la elección. En este caso, el período se inició el viernes 24 de octubre a las 8 y finalizará el domingo 26 a las 21, una vez concluida la jornada electoral.

Qué está prohibido durante la veda electoral

Durante este lapso, el Código Electoral prohíbe una serie de actividades:

Reuniones de electores durante las horas de la elección.

Espectáculos públicos, fiestas, actividades teatrales o deportivas.

Venta de bebidas alcohólicas desde la noche anterior a la votación hasta tres horas después del cierre.

Portar armas, banderas o distintivos partidarios desde 12 horas antes y hasta tres horas después del comicio.

Actos públicos de campaña, difusión de encuestas o sondeos preelectorales.

Tomar fotografías de la boleta dentro del cuarto oscuro.

Cuáles son las sanciones por violar la veda

Las penas varían según la infracción:

De 15 días a 6 meses de prisión para quienes expendan bebidas alcohólicas en el período prohibido.

De 2 meses a 2 años de prisión para quien induzca con engaños a otro votante a sufragar o abstenerse.

Hasta 3 años de cárcel para quien utilice medios tendientes a violar el secreto del voto.

También se sancionará a empresarios o responsables de eventos públicos que se desarrollen durante la veda.