Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario de pagos de noviembre 2025, que incluye un monto adicional para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este extra de hasta $81.000 se suma a los haberes habituales y forma parte de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que busca reforzar la asistencia a los hogares con niños y adolescentes.

El incremento también alcanza a otros programas sociales y pensiones, en el marco de la actualización por el índice de inflación informado por el INDEC correspondiente a septiembre.

Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar

Desde noviembre, la AUH tiene un aumento del 2,08%, ubicándose en $119.691 por hijo. De ese total, la Anses retiene el 20% mensual que se devuelve una vez presentada la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud y educación de los menores.

Las familias perciben así el 80% del beneficio mes a mes, mientras que el 20% restante se liquida anualmente al cumplir con los requisitos.

A esto se suma la Tarjeta Alimentar, otorgada automáticamente por el Ministerio de Capital Humano, que complementa los ingresos de los hogares beneficiarios. Los montos actualizados son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El pago de la Tarjeta Alimentar se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Titulares de Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más.

Para mantener el beneficio activo, es fundamental que las titulares mantengan actualizados sus datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES (www.anses.gob.ar

).

AUH por Discapacidad y SUAF también reciben aumento

El ajuste del 2,08% también se aplica a la AUH por Hijo con Discapacidad, que pasa a $389.733, y a las Asignaciones Familiares del sistema contributivo (SUAF), donde el valor para el primer rango de ingresos queda en $59.851.

El esquema de actualización continúa en línea con las políticas de movilidad vigentes, garantizando una mejora proporcional en todos los beneficios sociales y previsionales.

Calendario de pagos AUH noviembre 2025

La Anses ya confirmó las fechas de cobro según la terminación del DNI:

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9

Cómo cobrar el extra de la AUH

Las titulares recibirán el pago extra junto con la acreditación mensual de la prestación, sin necesidad de solicitarlo. Para acceder al monto retenido anual, deberán presentar la Libreta AUH antes del cierre del calendario 2025.

De esta manera, el Gobierno busca reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables en un contexto de alta inflación, priorizando la seguridad alimentaria y la cobertura social de las familias argentinas.