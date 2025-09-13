Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La hora de la verdad llegó. El domingo por la tarde, a las 14, Independiente de Puerto San Julián y UPP (Unión Petroleros Privados) disputarán en el estadio Juan Panópulos la vuelta de la final del Clasificatorio Provincial. No hay más escalas: el ganador se clasificará directamente al Torneo Regional Federal Amateur. UPP viaja con una ventaja mínima —se impuso 3–2 en la ida— y el “Rojo” confía en hacerse fuerte en casa para torcer la historia.

El estadio de Independiente (Puerto San Julián).

El primer capítulo en Río Gallegos expuso una llave pareja y detallista. UPP golpeó de entrada con Jonathan Jofré, Independiente lo dio vuelta y, en el complemento, el equipo de Sebastián Luna corrigió, empató y lo cerró en tiempo agregado con un penal de Jofré. Tras el juego, el entrenador de UPP eligió la mesura: “La diferencia es mínima, pero hicimos lo que teníamos que hacer, que fue ganar en casa. Ahora a trabajar para corregir lo que se hizo mal e ir de la mejor manera a San Julián”, sostuvo Luna, consciente de que la llave se define “por detalles”.

Del otro lado, David Martínez, técnico de Independiente, había anticipado en LU12 que su equipo, joven y con base de cantera, buscaría hacerse fuerte en su terreno: “Somos un equipo joven, con muchos chicos del club, y vamos a ir a hacer nuestro fútbol”. Y sobre el contexto de la revancha, remarcó: “Cerrar de local puede beneficiar en cuanto al ímpetu y las ganas”.

La tarde propone un duelo de estilos y necesidades. UPP intentará administrar la ventaja sin resignar iniciativa, con la ascendencia de Gibrel Fussey bajo los tres palos —determinante en series anteriores— y la eficacia de Jofré en los metros finales. Independiente buscará imprimir ritmo desde el medio y aprovechar el conocimiento del Panópulos para empujar el juego hacia campo rival. En un escenario de margen de error mínimo, un balón parado, una transición limpia o un cierre a tiempo pueden sentenciar la serie.

El partido, además, trasciende el resultado. Para UPP, significa consolidar una primera experiencia de finales que ya dejó aprendizajes ante rivales de peso. Para Independiente, club centenario de la Zona Centro, implica sostener un proyecto que promueve juveniles y que se trazó como objetivo volver a los torneos federales. “La expectativa más grande es poder jugar nuevamente el Federal; es la idea que pregona el club”, subrayó Martínez.

Cuando ruede la pelota en San Julián, todo lo demás quedará a un costado. La serie llega viva, el marco promete y la definición será sin red. El pase al Regional está en juego y se quedará con quien mañana ejecute mejor su plan, mantenga la calma en los momentos límite y sea efectivo en las áreas.