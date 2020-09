Alberto Fernández tras el conflicto con la Policía: "Vamos a darles una solución pero no vamos a aceptar este modo de protesta"

El presidente Alberto Fernández encabezó una nueva conferencia de prensa luego de que los efectivos de la Policía Bonaerense extendieran un reclamo por mejoras salariales durante este miércoles, que se trasladó al ingreso de la residencia de Olivos.

Allí, el jefe de Estado mantenía una reunión con el gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, e intendentes de los diferentes sectores políticos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de buscar una solución para el complejo escenario.

En la comunicación, el presidente fue contundente: "No estoy dispuesto a soportar algunas 'formas' de protestas que no son democráticas". "Este no es el modo, espero que reflexionen y que cesen cuanto antes con esta mecánica", expresó.

Sin embargo, no dejó de tomar en serio el reclamo de la Fuerza: "También soy sensible al reclamo de esos policías, está claro que han quedado atrasados ne su salario y que hay que darles una respuesta".

"Vamos a darles una solución a la provincia de Buenos Aires pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta", sentenció.

Entre sus fundamentos, apuntó a que "no todo está permitido a la hora de reclamar", especialmente en este contexto de pandemia, en el que el personal policial es fundamental para la circulación y el cumplimiento de las medidas. Lamentó la falta de patrulleros en las calles durante esta jornada y remarcó que "dejaron indefensos a los ciudadanos".

"Todos los que estamos acá queremos ir resolviendo los problemas de los argentinos pero lo vamos a hacer cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad. Cuando veo tantos patrulleros en la avenida Maipú pienso en toda la gente que dejaron indefensa. Espero que reflexionen y cesen cuanto antes con esta mecánica", planteó Fernández.

Seguidamente, anunció que se dispuso la creación de un fondo de fortalecimiento financiero fiscal para Buenos Aires: "Lo hacemos porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de cooparticipación", señaló.

"La Ciudad va a seguir recibiendo los recursos necesarios para poder seguir cubriendo los gastos que representa la administración de las fuerzas federales. Los vamos a seguir cumpliendo", aclaró por otra parte. "Pero ese punto de exceso que estaba recibiendo lo vamos a transferir a la Provincia de Buenos Aires", dijo Alberto.

"No es la primera vez que estamos socorriendo a una provincia para solucionar problemas de seguridad, días atrás lo hicimos con Misiones, La Rioja, estuve hablando con el gobernador de Santa Fe y este es el compromiso que yo tomé como presidente el día que dije que quiero hacer una Argentina más federal que sea vivible por todos en cualquier rincón del país. Esa aspiración mía debe ser un compromiso de todos nosotros", remarcó el Presidente.

Estuvieron presentes en el encuentro los intendentes y las intendentas de Escobar, Ariel Sujarchuk; General Rodríguez, Mauro García; General San Martín, Fernando Moreira; Hurlingham, Juan Zabaleta; Ituzaingó, Alberto Descalzo; Luján, Leonardo Boto; Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Marcos Paz, Ricardo Curutchet; Mercedes, Juan Ustarroz; Merlo, Gustavo Menendez; Morón, Lucas Ghi; Navarro, Santiago Maggiotti; Pilar, Federico Achaval; San Fernado, Juan Andreotti; Tigre, Julio Zamora; Almirante Brown, Mariano Cascallares; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Berisso, Fabián Cagliardi; Ensenada, Mario Secco; Esteban Echeverría, Fernando Gray; Ezeiza, Alejandro Granados; Florencio Varela, Andrés Watson; La Matanza, Fernando Espinoza; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Presidente Perón, Blanca Cantero; Punta Indio, Hernán Yzurieta; Quilmes, Mayra Mendoza; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Campana, Sebastián Abella; Lanús, Néstor Grindetti; Lobos, Jorge Etcheverry; San Isidro, Gustavo Posse; San Miguel, Jaime Méndez; Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Vicente López, Jorge Macri