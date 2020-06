Cortocircuito con Arcioni porque YPF eligió a Santa Cruz para su sede

El Gobierno de Chubut pedirá explicaciones a la petrolera luego de que la gobernadora Alicia Kirchner dijera que la “sede regional” estará en la localidad de Las Heras, epicentro de las operaciones de la compañía en Santa Cruz, y no ya en Comodoro Rivadavia.

“La sede de la regional sur de YPF estará en nuestra provincia”. Las declaraciones recientes de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, sorprendieron a casi todo el arco político en Chubut, al punto que el gobernador Mario Arcioni ahora quiere saber qué pasó.

“Comodoro Rivadavia es la capital nacional del petróleo, fue donde se descubrió el petróleo hace más de 100 años”, dijo ayer el mandatario de la vecina provincia, quien consideró que una decisión de esta naturaleza por parte de YPF “debe estar muy justificada”.

“El sentir chubutense alberga a YPF como parte de Chubut”, expresó Arcioni y manifestó que además “somos el mayor productor de hidrocarburos del país, y Comodoro Rivadavia, capital del petróleo, es el corazón neurálgico e histórico de la Cuenca del Golfo San Jorge”, chapeó sobre la región que comparte operaciones con el distrito gobernado por Alicia Kirchner.

Sin embargo, tal como adelantó La Opinión Austral el fin de semana, se sabe que la petrolera de bandera nacional tiene decidido fortalecer las gerencias tanto de Chubut como Tierra del Fuego y Santa Cruz, bajo la premisa de alcanzar un esquema descentralizado que mejore la producción de gas y petróleo.

Quien se había expresado ayer sobre el tema, pero de manera previa a que se conociera el cortocircuito con Chubut, fue el intendente de Caleta Olivia, localidad distante a 70 kilómetros de Comodoro, Fernando Cotillo, quien ahora preside el Consejo Hidrocarburífero.

“Creo que YPF va a volver a Las Heras y vamos a trabajar para que las decisiones más importantes para las empresas, la gente y la provincia se tomen en Santa Cruz”, opinó.

Por otra parte, el intendente respondió a las críticas por la nueva conformación del Consejo Hidrocarburífero.

Cotillo pidió un “fuerte compromiso para trabajar en equipo y dejar el egoísmo de lado”.

“Muchas veces discutimos y no está mal. Acepto cualquier tipo de debate, pero no me voy a detener a discutir temas inconducentes o estériles que nada tienen que ver con la problemática de fondo. Voy a trabajar por el futuro petrolero de Santa Cruz”, manifestó.

En esa línea, hizo un paralelismo con la metáfora del peronómetro y dijo que si bien algunos piensan que hay que tener un “petronómetro”, a él no le interesa esa cuestión. “Estamos acá para aportar. Si no, nos quedamos con las responsabilidades que tenemos, que ya son muchas. Tenemos que trabajar en equipo como lo demostramos los caletenses desde que se inició la cuarentena. Dimos muestras claras de que trabajamos por el bien común y para salvarnos entre todos”, aclaró