Un panorama alarmante en todo el país

La crisis habitacional en Argentina quedó nuevamente en evidencia con los resultados de un reciente informe elaborado por Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina. De acuerdo con el estudio, 1 de cada 3 familias en el país vive en una vivienda inadecuada, lo que refleja una situación estructural que afecta derechos básicos como la salud, la educación y la seguridad.

Las organizaciones advirtieron que las consecuencias son profundas y multidimensionales: viviendas precarias, hacinamiento, falta de acceso a agua potable, ausencia de baños, conexiones eléctricas inseguras y vulneración constante de derechos humanos esenciales. “Esta realidad impacta directamente en la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo de millones de personas”, señalaron los autores del informe.

Los números de la emergencia habitacional

El relevamiento expone un conjunto de cifras que dimensionan la gravedad del problema:

Más de 5 millones de personas viven en barrios populares, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

6 millones de personas no cuentan con baño dentro de la vivienda, según el Censo Nacional.

Más de 1 millón de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico, de acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC).

Estas cifras confirman que una proporción significativa de la población habita en contextos donde las condiciones mínimas de habitabilidad no están garantizadas.

Qué se entiende por una vivienda adecuada

Las organizaciones recordaron que para que una vivienda sea considerada adecuada debe cumplir con condiciones básicas y universales:

Seguridad de la tenencia: las familias deben vivir sin miedo a ser desalojadas arbitrariamente. Es necesario que exista protección legal, ya sea en una vivienda propia, alquilada o comunitaria.

las familias deben vivir sin miedo a ser desalojadas arbitrariamente. Es necesario que exista protección legal, ya sea en una vivienda propia, alquilada o comunitaria. Disponibilidad de servicios: acceso sostenible a agua potable, saneamiento, energía eléctrica y gestión de residuos.

acceso sostenible a agua potable, saneamiento, energía eléctrica y gestión de residuos. Habitabilidad: condiciones físicas seguras, protección frente al clima, espacio suficiente y acceso a servicios sanitarios adecuados.

condiciones físicas seguras, protección frente al clima, espacio suficiente y acceso a servicios sanitarios adecuados. Accesibilidad: debe ser habitable para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, adultos mayores o niños.

debe ser habitable para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, adultos mayores o niños. Ubicación: proximidad a fuentes de empleo, salud, educación, transporte y espacios públicos; además, debe estar alejada de zonas contaminadas o peligrosas.

El informe sostiene que el cumplimiento de estos puntos es indispensable para garantizar el derecho a una vivienda digna, tal como lo establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Conectando Hábitat: una herramienta para visibilizar la problemática

Con el objetivo de dar visibilidad a la emergencia habitacional y en el marco del Día Mundial del Hábitat, las organizaciones lanzaron Conectando Hábitat, una plataforma digital interactiva que busca acercar las historias de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

La iniciativa utiliza personajes dramatizados basados en testimonios reales recogidos en los barrios donde trabajan las organizaciones. A través de herramientas de inteligencia artificial, se recrean las situaciones cotidianas de estas personas y los desafíos que enfrentan por la falta de una vivienda adecuada.

“Queremos mostrar cómo la falta de vivienda digna afecta todas las áreas de la vida: la salud, la educación, la seguridad y las oportunidades de desarrollo”, explicaron los responsables del proyecto.

Un llamado a la acción

Desde las organizaciones sociales insistieron en que es urgente que el Estado implemente políticas públicas integrales para revertir esta crisis estructural. Reclaman una planificación que contemple la construcción de viviendas seguras, el acceso a servicios básicos y programas que garanticen la regularización de la tenencia.

La crisis habitacional en Argentina no solo es un problema de infraestructura, sino también una cuestión de derechos humanos y de justicia social, que requiere soluciones concretas y sostenidas en el tiempo.