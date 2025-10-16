Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Iglesia Católica expresó su preocupación por el deterioro del tejido social y el aumento sostenido de la demanda de asistencia. Desde el Arzobispado de Buenos Aires advirtieron que, en los últimos meses, se multiplicaron los pedidos de alojamiento temporario, alimentos y ayuda económica, en un contexto donde los indicadores oficiales muestran una supuesta mejora en los niveles de pobreza.

Fuentes eclesiásticas consultadas por Infobae aseguraron que la realidad en los barrios “no refleja las estadísticas” y subrayaron que la pobreza es un fenómeno “multidimensional”, que va más allá del ingreso monetario.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Arzobispado observa un incremento de personas en situación de calle y una saturación en los Centros de Inclusión Social (CIS), además de una creciente presión sobre comedores y hogares, muchos de los cuales ya operan al límite de su capacidad.

Según datos de la entidad, solo en el Santuario de San Cayetano se distribuyeron recientemente más de mil raciones diarias de comida, una cifra comparable a los niveles alcanzados durante la pandemia.

“No baja el número de personas que se acercan a comer”, sostuvieron voceros del Arzobispado, que remarcaron la vulnerabilidad de los jubilados como uno de los sectores más afectados.