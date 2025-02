Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una carta abierta al presidente Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner escribió un posteo en redes sociales en donde apuntó directamente contra el jefe de Estado, la gestión económica de Gobierno y la reciente salida del titular de la Anses, Mariano de los Heros. “Te dije que era un burro”, exclamó.

Según consignó el portal BAE Negocios, la exmandataria se refirió al “galimatías económico” que publicó Milei durante el fin de semana, en donde dijo que no iba a devaluar porque, según él este tipo de cambio es producto de una ”estabilización exitosa”. Sin embargo, para Fernández de Kirchner, “dejó la motosierra y salió con la cimitarra” para “cortarle la cabeza a Sonia Cavallo”.

El exministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó el plan económico del Gobierno y aseguró que el dólar “está atrasado”. Según había dicho el exfuncionario del menemismo, Milei debe devaluar para que no suceda lo mismo con la convertibildad de la década de 1990. Este episodio bastó para catalogar a “Mingo” como un “impresentable” y echar a su hija Sonia como embajadora argentina ante la OEA.

Fernández de Kirchner retomó esta situación y destacó cómo Cavallo pasó de ser “el mejor ministro de la historia” a ser considerado como un “impresentable”, solo después de haberlo criticado. “Y pensar que los que tenemos fama de malos, violentos, autoritarios y vengativos somos los peronistas”, dijo la expresidenta.

Otro de los temas que retomó Cristina fue el reemplazo de Mariano de los Heros ante la Anses: “Solo a ese animalito se le puede ocurrir decir, en un año electoral, que va a subir la edad jubilatoria”, valoró, al tiempo que lo interpeló con un concepto que Milei usó mucho durante la campaña presidencial. La “casta”.

Según la exmandataria, Milei “está hecho todo un político de la casta” porque “está cuidando los votos a cualquier costo, aun el de planchar el dólar como Martínez de Hoz y Cavallo, aunque tendrías que buscar mejores argumentos para recibir críticas”, dijo.

Una de las declaraciones que hizo Milei este lunes, cuando se refirió al carry trade. “Noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar”, había indicado el presidente en una entrevista con A24.

La expresidenta retomó esta frase y escribió que “cómo no van a haber muchos enojados, si no tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos (en realidad son unos cuantos más, se la están llevando toda por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual”. Al tiempo, se preguntó: “¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?”.

“Sinceramente, creo que tu nerviosismo, en realidad, tiene que ver con que todavía no cerraste con el FMI los desembolsos que necesitas para mantener el dólar planchado”, dijo con cierta cuota de ironía, en referencia al acuerdo que necesita hacer el Gobierno para levantar el cepo cambiario. “Eso sí que te tiene preocupado… Y mal”, aseguró.

Para Cristina, el “premio al econochanta del mes” es el ministro de Economía, Luis Caputo porque, cuando intentó´explicar por qué la Argentina está muy cara para los argentinos y más barato para los extranjeros, dijo que “el dólar no está atrasado, sino que son los precios que están adelantados”.