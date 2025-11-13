Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristina Fernández de Kirchner reapareció con fuertes declaraciones contra el Poder Judicial y denunció que algunos de los imputados en la causa de los Cuadernos de las Coimas habrían sido víctimas de torturas y extorsión durante el proceso judicial.

“Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’. Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos ‘extorsionados’, directamente fueron torturados”, escribió la ex presidenta en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

Según describió, uno de los detenidos habría permanecido aislado en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las 24 horas y filmado constantemente, sin contacto humano. Cristina Kirchner calificó ese procedimiento como “tortura blanca”, un método que, según dijo, busca quebrar la mente sin dejar marcas visibles.

La dirigente citó declaraciones del abogado Roberto Herrera -difundidas por el canal TN-, quien relató que su defendido “estuvo 28 o 30 días aislado, con un reflector encendido las 24 horas y filmado constantemente, sin saber si era de día o de noche”.

“Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras”, afirmó Fernández de Kirchner, y apuntó directamente al fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber “extorsionado y torturado” a imputados durante la investigación. “El que escribió el guión de este circo es el mismo que fue procesado por asociación ilícita y por instalar una cámara oculta a un abogado defensor. Y pese a las pruebas, fue salvado por la Corte de los Tres”, señaló.

En otro tramo del mensaje, la ex mandataria vinculó su denuncia con la coyuntura económica y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei: “Te dicen que los precios no suben, pero vos tenés que pagar cada vez más de luz, gas, transporte, alquiler o prepaga… mientras la recesión avanza.”

Cristina Kirchner también mencionó los datos de inflación del INDEC, que marcaron un 2,3% en octubre, y recordó que durante su gestión “los salarios y las jubilaciones eran los más altos de América Latina y el país no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional ni con el Tesoro de los Estados Unidos”.

En el cierre de su publicación, la ex vicepresidenta calificó el actual esquema económico como “colonialismo financiero con cómplices locales” y advirtió: “Cuando el Estado se convierte en garante de negocios ajenos y sus funcionarios en facilitadores de rentas externas, no es inversión: es delito.”

Cristina acompañó su mensaje con un video emitido en TN que, según señaló, muestra el testimonio sobre las supuestas torturas aplicadas durante la causa de los Cuadernos.