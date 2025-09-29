Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se reunió recientemente en un plenario de secretarios generales y decidió convocar a un paro docente nacional.

La federación no fijó aun la fecha de la huelga y será consensuada con otras organizaciones sindicales, entre ellas ADOSAC. Sin embargo, fijó el 6 de septiembre para el inicio de una serie de acciones gremiales tendientes a visibilizar la demanda.

” Busca visibilizar los reclamos del sector frente a la crisis educativa y las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei tras conocerse el ajuste en educación en el Presupuesto 2026″. señaló CTERA.

El plenario de CTERA en el que se analizó los desafíos de la educación pública.

Plenario

La entidad sindical precisó que en el encuentro se analizó la situación crítica del sistema educativo, marcada por el desfinanciamiento y los recortes aplicados por el Gobierno Nacional.

Entre los puntos destacados se encuentra la pérdida del poder adquisitivo de los docentes en todas las provincias, la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente —espacio clave para garantizar un piso salarial y discutir condiciones laborales— y la anunciada reforma jubilatoria, que amenaza derechos adquiridos, como el 82% móvil.

En este contexto, CTERA reafirmó su Plan de Lucha Nacional, iniciado al comienzo del gobierno de Milei, con nuevas acciones de visibilización y movilización a partir del 6 de octubre.

El paro nacional exigirá: nueva Ley de Financiamiento Educativo; paritaria nacional docente; restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y las sumas adeudadas, por último defensa del régimen previsional y del 82% móvil.