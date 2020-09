¿Cuál será el precio de Netflix y Spotify tras las nuevas medidas del dólar?

Desde el Banco Central de la República Argentina aclararon que los servicios de empresas extranjeras que se facturan en pesos no se verán afectados por los nuevos impuestos a la compra de dólares. "Si en la tarjeta te llega como consumo en pesos, no paga ni el impuesto, ni la retención y no consume cupo", revelaron al portal Télam.

Por el contrario, si el cliente recibe sus resúmenes con el cobro en dólares, el valor del servicio si será alcanzado por la restricción que incrementa 35% el valor de la moneda extranjera. En ese caso, "pagás el impuesto y la retención y consume cupo"