Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Secretaría de Educación difundió el calendario escolar 2025, que establece cuándo finalizarán las clases en todas las provincias argentinas. Según lo determinado por el Consejo Federal de Educación, cada jurisdicción debe garantizar 190 días de clases para completar el ciclo lectivo.
Conocer estas fechas permite a las familias planificar vacaciones, actividades recreativas y organizar el cuidado de los niños durante el receso de verano.
Fechas de finalización por región
Noroeste y Norte:
- 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy
- 19 de diciembre: Chaco, Formosa, La Rioja, Salta, Santiago del Estero
Centro y Cuyo:
- 12 de diciembre: Santa Fe
- 19 de diciembre: Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Juan
- 26 de diciembre: La Pampa
Patagonia y Sur:
- 18 de diciembre: Santa Cruz
- 19 de diciembre: Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego
Área Metropolitana:
- 19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
- 22 de diciembre: Buenos Aires
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario