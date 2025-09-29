Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría de Educación difundió el calendario escolar 2025, que establece cuándo finalizarán las clases en todas las provincias argentinas. Según lo determinado por el Consejo Federal de Educación, cada jurisdicción debe garantizar 190 días de clases para completar el ciclo lectivo.

Conocer estas fechas permite a las familias planificar vacaciones, actividades recreativas y organizar el cuidado de los niños durante el receso de verano.

Fechas de finalización por región

Noroeste y Norte:

12 de diciembre: Catamarca, Jujuy

19 de diciembre: Chaco, Formosa, La Rioja, Salta, Santiago del Estero

Centro y Cuyo:

12 de diciembre: Santa Fe

19 de diciembre: Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Juan

26 de diciembre: La Pampa

Patagonia y Sur:

18 de diciembre: Santa Cruz

19 de diciembre: Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego

Área Metropolitana:

19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

22 de diciembre: Buenos Aires