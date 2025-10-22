Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El último mes de 2025 llega con cuatro beneficios confirmados para los jubilados y pensionados del sistema nacional. Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en diciembre se aplicará un nuevo aumento por movilidad, el pago del bono extraordinario, el medio aguinaldo y el reintegro de hasta $120.000 del programa Beneficios ANSES, impulsado por el Ministerio de Capital Humano.

Estos cuatro componentes se suman en un mismo período y configuran el ingreso más alto del año para el sector previsional. El Gobierno nacional confirmó que todos los pagos serán automáticos, sin necesidad de trámites adicionales ni inscripción previa, y se acreditarán según el calendario de pagos por terminación de DNI.

El aumento de diciembre está determinado por la fórmula basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que el bono y el reintegro son medidas complementarias que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

Los cuatro beneficios de diciembre

Aumento por movilidad: En diciembre se aplicará un nuevo incremento mensual calculado según el IPC de octubre, difundido por el INDEC. Este ajuste impactará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Bono extraordinario de $70.000: Se mantiene el refuerzo para jubilados con haberes mínimos. Quienes perciban más de ese monto recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar el tope general fijado por ANSES. Medio aguinaldo: El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga junto con el haber y el bono, lo que duplica parcialmente los ingresos del mes. Reintegro de hasta $120.000 por Beneficios ANSES: El programa del Ministerio de Capital Humano devuelve hasta $120.000 mensuales por compras realizadas con tarjeta de débito en comercios adheridos, con acreditación automática en la cuenta bancaria dentro de los siete días posteriores a la compra.

Montos estimados con los beneficios acumulados

Con el aumento, el bono y el aguinaldo, los valores estimados quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: alrededor de $333.000 (sin aguinaldo).

Con bono: aproximadamente $403.000.

Con aguinaldo incluido: el total asciende a cerca de $736.000 en diciembre.

A esto se suma la posibilidad del reintegro de hasta $120.000 para quienes utilicen el programa Beneficios ANSES, lo que eleva el ingreso total a más de $850.000 en algunos casos.