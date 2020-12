Dalma Maradona respondió a las duras acusaciones de su tía Ana

Desde la muerte de su padre, Dalma Maradona aseguró que guardaría silencio en los medios, al igual que Giannina, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, para respetar la imagen del "Diez". Sin embargo, este jueves la actriz debió dar marcha atrás con su decisión para responderle a su tía Ana Maradona, quien realizó polémicas declaraciones en su contra.

Todo comenzó cuando la hermana del ex futbolista indicó en "Los Ángeles de la Mañana" que Yanina Latorre era "una enviada de Dalma y Gianinna". "Esta señora no sabe nada, está mandada por las hijas de mi hermano", sostuvo tras manifestar que junto a sus hermanas fueron a Intrusos en 2018 porque Diego las mandó ya que estaba abandonado por las hijas que nunca iban a verlo.

A su vez comentó que Villafañe les dio de baja la prepaga a Don Diego y Doña Tota. De todos modos, afirmó: "Nosotras no estamos en contra de ellas ni de Claudia tampoco, pero ellas sí de nosotras".

Tras sus declaraciones, Ángel de Brito interrumpió con un mensajes de Dalma: "Nosotros no mandamos a Yanina a decir nada. Nosotros no estamos hablando con nadie. Vi lo que dijo mi tía pero por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar".

"A esa misma señora la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo 'después te llama', y nunca más se comunicó más conmigo. Estoy destruida y no sé cómo seguir adelante. Voy a salir por mi hija pero no sé cómo voy a hacer y no tengo ganas ni de hablar. No veo tele ni nada, hablo con mi hermana y con mi mamá", sostuvo la hija del "Diez" en un texto que le envió al conductor.

Yanina Latorre acotó: "Mis fuentes no son ni Dalma ni Gianinna. No hablé con ellas porque no sé qué decirles porque no creo en el pésame. Con la única que hablé el fin de semana fue con Claudia para mandarle un abrazo"

"Hoy a la mañana le conté que estaba medio enfrentada a una de las hermanas y me dijo 'me contó Dalma, no veo televisión'", concluyó