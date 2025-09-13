Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La escena de la fuerza tuvo acento patagónico en la capital: el santacruceño Nicolás Cáceres, representante de Puerto Santa Cruz, se subió al podio del StrongFest Sudamericano que se llevó a cabo el fin de semana del 6 y 7 de septiembre en Costa Salguero, bajo la organización de Mercado Fitness. En un cuadro exigente, con ocho atletas de Argentina, Uruguay y Brasil y cinco pruebas puntuables —tres el sábado y dos el domingo—, el patagónico se quedó con un valioso 3° puesto en la categoría hasta 105 kg. El primer lugar fue para José Poblete (Comodoro Rivadavia) y el segundo para Pablo Quinteros (Uruguay).

En diálogo con La Opinión Austral, Cáceres puso en contexto el resultado y su camino en la disciplina. “Fue mi primera participación en el StrongFest, que es un torneo sudamericano que se realiza una vez al año. Mi participación fue buena, muchos atletas con buen nivel de competencia, donde en cada prueba no había margen para equivocarse porque en la puntuación general veníamos muy parejos todos”, señaló.

La historia deportiva de Cáceres se forjó con pausas y regresos, pero siempre con el norte claro. “Es una disciplina en la que empecé a competir desde 2023 plenamente, ya que en 2017 había empezado pero por temas laborales se me complicó mucho y tuve que dejarlo por varios años hasta poder volver al ruedo”, contó. Ese regreso tuvo un capítulo determinante este año: en febrero, en un torneo de strongman realizado en Santa Cruz, el santacruceño fue reconocido como “el hombre más fuerte de la Patagonia”, antecedente que elevó la vara para su presentación en Buenos Aires.

El trabajo de base aparece como uno de los pilares del resultado. “Básicamente conlleva una buena alimentación; entreno en el gimnasio de lunes a viernes, que sería algo complementario al deporte, ya que cuando preparo los torneos solo entreno strongman dos o tres veces por semana porque es mucho desgaste para el cuerpo”, explicó. Ese esquema convive con una guía técnica que lo acompaña desde sus primeros pasos: “Siempre entrené con Elizeo Peñalva, pionero del deporte, conocido en el ámbito sudamericano, con muchos logros deportivos también”.

La logística y los costos, un clásico desafío para los deportistas del interior, también formaron parte del recorrido. “Siempre con esfuerzo propio y gente cercana a mí para poder tratar de prepararme y costear los viajes”, dijo Cáceres, dejando en claro el entramado comunitario que sostiene a muchos atletas patagónicos cuando llega el momento de pelear de igual a igual ante figuras con más rodaje y acceso a recursos.

El StrongFest puso a prueba la versatilidad, la técnica y la resistencia de los competidores. Si bien el detalle técnico de cada ejercicio varía en cada edición, la esencia del strongman se mantiene: movimientos de altísima demanda, con elementos no convencionales y un reglamento que penaliza cualquier desliz. En ese contexto de máxima tensión competitiva, el 3° puesto de Cáceres ratificó el nivel que había mostrado en el circuito patagónico y su capacidad para sostener la performance en una grilla “muy pareja”, como él mismo describió.

El podio final, con Poblete (1°), Quinteros (2°) y Cáceres (3°), dibujó una foto con fuerte presencia del sur argentino y del ámbito rioplatense, y dejó otra certeza: Santa Cruz volvió a decir presente en una disciplina que crece en convocatoria y visibilidad.

“Mi participación fue buena”, resumió, con la sobriedad de quien sabe que el rendimiento se construye a largo plazo. Ya con la medalla en casa y el desgaste asimilado, el balance deja más que una medalla: deja un standard. Para el santacruceño, cada competencia es un peldaño más en un proceso que lo tuvo como “el más fuerte de la Patagonia” a comienzos de año y ahora como tercero en un Sudamericano. Para la escena regional, su podio en Buenos Aires funciona como estímulo y espejo para nuevas camadas que, desde el sur, aspiran a ganarse un lugar en el calendario grande de la fuerza.