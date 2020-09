De regreso en "La Mary", Susana Giménez se quedó sin empleada doméstica

Susana Giménez regresó a Uruguay el domingo pasado, luego de su estadía en Argentina donde se sometió a una cirugía por su dolor en el codo, ocasionado por una caída que había sufrido en La Mary, su lujosa chacra de Punta del Este.

La diva de los teléfonos había llegado el 28 de agosto a Argentina y el 3 de septiembre le realizaron la intervención en el Sanatorio Otamendi, a cargo del doctor Alejandro Druetto.

Ya en su casa de Barrio Parque inició la recuperación y luego de los 14 días de aislamiento, con el permiso médico correspondiente, viajó nuevamente a La Mary.

“Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes. En Uruguay voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Estoy feliz y tengo ganas de ir. Los extrañaba (a los perros) y ellos también a mí”, había contado la conductora a Farándula Show antes de embarcar.

En tanto que entrevistada por Primicas Ya aseguró "no me quedaré a vivir en Uruguay, estaré hasta que mejore la situación en Argentina. Ojalá se mejore toda esta situación cuanto antes”.

Poca paz encontró en Uruguay ya que cuando llegó se encontró sin personal doméstico, su cocinera pidió licencia porque fue operada de la columna y no tiene fecha estimada de regreso.

Además, según Farándula Show, Susana también se topó con la renuncia de su casero, quien es el marido de la cocinera y, al parecer, habría dejado su puesto de trabajo para cuidar a su pareja, que no puede hacer demasiados esfuerzos.

En tanto que la mucama fue despedida y no trascendieron las causas, hermetismo que llama la atención de la prensa uruguaya.

A esto se le sumó que uno de sus empleados, a cargo del área de mantenimiento y jardinería, fue denunciado por el abuso sexual de una niña de 12 años, hija de la pareja de éste. Ahora, el hombre de 32 años se encuentra con prisión preventiva.

"Susana está muy angustiada por este tema, fue más que un baldazo de agua fría para ella”, señaló el periodista uruguayo Gustavo Descalzi en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece).

En La Mary no está sola, su hermano Patricio Giménez está acompañándola y fue quien la filmó queriendo pelar una cebolla, sin lograr su cometido. “¿Cómo se saca el coso este, la cáscara?”, dijo, y mientras su hermano se reía, acotó: “Boludo, no ves que lo tengo que cortar así, no se puede. ¿Cómo se saca la cáscara marrón?”. Luego de varios intentos logró pelarla y cortarla, pero estaba podrida y la tuvo que desechar. Todo quedó registrado en el video que subió Patricio a su cuenta de Instagram.

Frustrada, la conductora dijo "no hago más nada”. Enseguida Patricio Giménez, aún sin parar de reírse, le preguntó si pedía comida, a lo que ella accedió. “A mí no me gusta andar cocinando. Te queda olor en el pelo…”, cerró Susana quien deberá afrontar los quehaceres del hogar.