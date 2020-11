Decretaron 3 días de duelo por la muerte de Diego Armando Maradona

"Con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Presidente de la Nación decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha", informaron fuentes oficiales minutos después de conocerse la muerte del astro mundial.

Alberto Fernández habló tras enterarse de la muerte

"Cada vez que salió a la cancha fue para dejar todo por nosotros (...) Lo mejor de Diego era que era un hombre genuino no era un homre impostado. Era genuino y expresaba todo con la fuerza que jugaba al fútbol. Defendía lo que quería. Era Maradona en estado puro. Por encima de todo, lo he tratado varias veces y siempre rescaté lo mismo. Lo que no le gustaba te lo decía y lo que le gustaba te lo decía y te acompañaba. Lo vi antes de la pandemia, en febrero, hablamos de fútbol, de Gimnasia. Le pregunté cuál era el gol que más recordaba", expresó en TyC Sports