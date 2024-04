Por Matias Resano para Crónica

En el partido de San Fernando, comedores, merenderos y demás iniciativas benéficas aseguran que multiplican sus esfuerzos para brindarles asistencia alimentaria a centenares de personas. Estos proyectos solidarios reconocen que sólo reciben las donaciones que suministran vecinos y empresas. Ofrendas que contrastan, según los impulsores de estas acciones, con la escasa intervención de la gestión municipal de Juan Andreotti, que se cristaliza en la falta de entrega de mercadería alimenticia.

“El municipio siempre da la espalda a todo. En el invierno sólo entregan frazadas y alguna que otra cosa caliente, para las familias en situación de calle. No vale la pena insistir con ellos“. La expresión la realizó, ante Crónica, Andrea Volonterio, integrante de Sonrisas para los Chicos, un grupo de personas que trabaja para llevar adelante diversos shows de payasos solidarios, con el objetivo de entregar donaciones a centenares de familias en el interior del país, pero también en merenderos y comedores de San Fernando.

A su vez, la mujer proporciona alimento y bienes de primera necesidad a 20 personas en situación de calle. Respecto de los que no tienen techo, ella destacó que “en San Fernando hay muchísimos que no tienen un lugar donde vivir“.

Justamente realizando esta acción hace cuatro años, denominada en ese entonces Cenas Solidarias, chocó con la negativa de las autoridades municipales. Al respecto, Volonterio afirmó que “en el primer grupo que ayudé, dábamos de comer a más 300 personas en la plaza. Pero por cuestiones políticas no pudimos hacerlo porque nos negaron un edificio que habíamos pedido prestado para alimentar allí a quienes viven a la intemperie“. Por esta experiencia, la joven remarcó que “dentro de la política de San Fernando tienen comedores seleccionados, y necesitás tener contactos para lograr que te den algo, y si dan la mercadería, está vencida. Por eso es mejor contar con la ayuda de los vecinos, y no de política”.

Un sentir similar expresó Norma Telechea, de Corazones Contentos, quien señaló a este medio que “el municipio está atento a los que son de su espacio. Nosotros hicimos roperos solidarios en las plazas y les molestaba que lo hiciéramos. En una Navidad estaba vestida de Papa Noel en una plaza, y me pidieron mi documento porque ellos tenían su Papá Noel, como si fuera una competencia. Cuando hay gente en la calle, se debe ayudarla sin importar su ideología política”. La mujer integra, junto a siete personas más, la mencionada fundación que vuelca su accionar solidario en localidades del interior del país, como Tartagal, Salta y Villa Paranacito, Entre Ríos, pero también en San Fernando, haciendo un total de 500 niños que son destinatarios de su propuesta solidaria.

En el distrito, aportan a dos merenderos, uno de ellos ubicado en Tortuguitas, y al cual acuden unas 50 personas en ambos, que reciben las donaciones de vecinos y empresas, dado que “la única vez que le pedimos algo al municipio fue unos vasitos térmicos para darle la sopa a la gente de la calle pero nos lo negaron, argumentando que no tenían recursos para comprarlos“.

La situación es la misma en el comedor y merendero Amoneracción, del barrio Aviación, aseguró su referente, Marcelina Beatriz Ruiz, quien manifestó que “el municipio no me da nada. La ayuda proviene de personas que ven nuestro Facebook y me dan algo. Pero ahora ya casi ni nos donan porque ni para ellos tienen. En este contexto, para mantener las meriendas y el almuerzo tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, para los 38 menores y los 56 adultos que se hacen presentes en su vivienda, Ruiz reveló que “mi marido sale a juntar botellas de gaseosa vacías y una ONG viene y nos paga 100 pesos el kilo, e incluso a veces nos traen mercadería. Eso nos permite arreglarnos para comprar el gas o la verdura porque yo tengo una pensión y mi esposo es jubilado”.

El partido de San Fernando es habitado por 171.616 personas, según el último censo realizado en 2022, y confluyen alrededor de 300 proyectos benéficos, informaron los mencionados militantes sociales, cuyas iniciativas debieron dirigirse a voluntades individuales, muchas veces anónimas, y a compañías alimenticias.

A través de ellos obtienen la mercadería que requieren para seguir su proyección solidaria. Sin embargo, destacaron que no cuentan con el acompañamiento de la gestión municipal, y por lo tanto imploran por más colaboraciones, las cuales pueden concretarse llamando a los siguientes teléfonos: 11-2191-8698 (comedor y merendero Amoneracción), 11-5738-8795 (Sonrisas para los Chicos), 11-6661-7671 (Corazones Contentos).