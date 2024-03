Cómo sigue el caso de los jugadores de Vélez Sarsfield detenidos por presunto abuso sexual Lo futbolistas quedaron detenidos este lunes tras la declaración de la víctima en Cámara Gesell. Ahora se espera la decisión del juzgado que interviene en la causa sobre si los deja presos o no.

Los jugadores de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentin Bobadilla quedaron detenidos este lunes tras presentarse en los tribunales de San Miguel de Tucumán, acusados de abusar sexualmente de una joven.

La decisión fue tomada por la fiscal María Eugenia Posse, tras la declaración de la denunciante en Cámara Gesell, que se extendió por más de tres horas. La joven de 24 años que el pasado 7 de marzo denunció a los cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield por un abuso sexual, que se habría ocurrido en un hotel de San Miguel de Tucumán, cuando el plantel se encontraba allí tras enfrentar a Atlético Tucumán.

Este lunes, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín se presentaron en los Tribunales de Tucumán acompañados por familiares y abogados defensores; y quedaron detenidos alrededor del mediodía. Ahora se espera la decisión del juzgado que interviene en la causa sobre si los deja presos o no.

La ministra de la Justicia les había prohibido la salida del país a los futbolistas del elenco de Liniers por 90 días, luego de los rumores de fuga de José Florentín a Paraguay (su país natal).

En Tucumán, ante el pedido de la fiscal los acusados quedan detenidos inmediatamente, pero en la audiencia que debe realizarse 48 horas después, este miércoles, si el juez dice que no corresponde la detención serán inmediatamente liberados.

La joven de 24 años que acusó a cuatro jugadores de Vélez Sarsfield de haberla violada en grupo en una habitación de hotel de San Miguel de Tucumán dio su testimonio en la Justicia por tercera vez en lo que va del caso este lunes.

La declaración de la víctima fue una prueba crucial en el expediente que instruye la fiscal María Eugenia Posse y se realizó ante psicólogas especializadas, en el contexto de una cámara Gesell.

“Luego de la cámara Gesell, la fiscal llamó a todas las partes a su despacho y les preguntó a los defensores si los acusados estaban dispuestos a entregar sus celulares y hacerse pericias de ADN, dijeron que sí; y después comunicó que los cuatro iban a quedar aprehendidos”, explicó Juan Robles, uno de los representantes legales de la víctima.

La próxima prueba de interés que se espera en el expediente es el análisis toxicológico a la sangre y orina que se le hizo a la denunciante, ya que aseguró haber consumido una bebida antes del ataque que podría haberla drogado. Los resultados, según las mismas fuentes, “estarán disponibles en 20 días”.

El caso

La denuncia se produjo el pasado 6 de marzo cuando la víctima, una periodista deportiva de Tucumán se presentó en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual I de la provincia de Tucumán para denunciar que había sido violada por Sosa, Cufré, Osorio y Florentín, luego del encuentro que había disputado el club de Liniers frente a Atlético Tucumán por el campeonato local.

Los hechos denunciados por la joven de 24 años se habrían cometido en la noche del 3 de marzo después del partido con Atlético Tucumán en la habitación 407 del Hotel Hilton de la capital de esta provincia norteña.

Los chats que incriminan a los jugadores

Según consta en la denuncia, la chica habría sido invitada por Sosa, con quien intercambió datos de contacto en la cancha luego del partido, para reunirse con él. Al llegar a la habitación, se encontró con los otros tres jugadores: Cufré, Osorio y Florentín. “Comenzó a compartió unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida. Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05:30 aprox. cuando se sintió un poco mejor logró pedir un uber y se retiró a su domicilio”, relata la denuncia.

En las últimas horas trascendieron los chats que la joven mantuvo con el arquero Sebastián Sosa antes y después del encuentro. En la conversación se puede leer el momento en el que Sosa le avisa que iban a estar sus compañeros, e incluso le ofrece la idea de invitar a amigas. Luego del encuentro, cuando estaba volviendo a su casa, la chica le envió un mensaje a Sosa para preguntarle si Florentín había utilizado preservativo, acusándolo a él, a Osorio y a Cufré de haberla “agarrado entre los tres”.

En uno de los mensajes, ella le dice a Sosa “por favor, preguntale mañana al paraguayo si usó forro para ver si me tomo la pastilla o no”, a lo que el arquero le respondió: “Parece que sí, pero voy a chequear”. La denunciante aseguró en los mensajes que no estaba consciente de lo que sucedió en ese cuarto. “Siento que me expuse de más y estoy angustiada. Me puse muy en pedo. Yo creo que usó forro, pero porfa avisame. Esto me pasó por pendeja irresponsable”, le respondió.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.