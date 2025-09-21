Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tradición de regalar flores amarillas en primavera

Con la llegada de la primavera, los ramos de flores amarillas se imponen como tendencia, especialmente entre los jóvenes, inspirados en la icónica novela “Floricienta“. Según floristas, esta práctica ha revitalizado un mercado que venía “un poquito de capa caída” y se ha convertido en la opción preferida para celebrar la estación.

El color amarillo, elegido para estas flores, representa alegría, energía, optimismo y renovación, valores que se asocian tanto con la primavera como con el espíritu de quienes celebran este día. Además, simboliza esperanza y afecto, reforzando la idea de que regalar flores transmite sentimientos positivos y cercanía.

Regalar flores el Día de la Primavera es una costumbre que celebra la llegada de la estación, simbolizando renovación, vida y alegría. La tradición se combina con el Día del Estudiante, convirtiéndose en un gesto de amistad, cariño y afecto entre jóvenes y adultos.

Un mercado floral para todos los bolsillos

La oferta de flores amarillas se adapta a diferentes capacidades económicas:

Opciones económicas: Ramilletes de margaritas o yerberas desde $3.000 a $5.000, ideales para gestos simbólicos.

Ramos intermedios: Arreglos más elaborados, con girasoles y otras variedades, rondan los $12.000.

Arreglos de lujo: Grandes composiciones con girasoles, marimonias, yerberas y alelí en tonos amarillos, con precios de hasta $70.000.

Historia y simbolismo de las flores amarillas

¿Por qué regalar flores amarillas en primavera? La tradición se consolidó gracias a series y novelas juveniles, como Floricienta, y a la percepción positiva del color amarillo. Simboliza:

Alegría y felicidad 🌼

Juventud y energía ☀️

Vitalidad y optimismo ✨

Esperanza y afecto 💛

Regalar flores amarillas es más que una moda: es un gesto de amistad, cariño y renovación, vinculado a la llegada de la primavera y al Día del Estudiante, consolidándose como una tradición que combina juventud y simbolismo.

