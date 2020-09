Día del Empleado de Comercio: en medio de la crisis acordaron cambiar el feriado ¿Día libre o cobro doble?

El Día del Empleado de Comercio se trasladó al lunes 28 de septiembre luego de un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleado de Comercio y Servicios (FAECYS) con las cámaras empresarias del sector.

Originalmente se celebra el 26 de septiembre en Argentina por el aniversario de la Ley 11.729, norma que fuera sancionada en la misma fecha pero del año 1933 y modificó artículos claves del Código de Comercio estableciendo las indemnizaciones por despido, las vacaciones anuales pagas, el aguinaldo y más derechos que marcaron un antes y un después para los trabajadores del rubro.

En 2009 se sancionó la ley 26.541 que establece el feriado de alcance nacional para todo el sector mercantil.

Sin embargo este año esa fecha cae sábado y empleadores y trabajadores acordaron trasladarlo al lunes 28 de septiembre.

La Federación Argentina de Empleado de Comercio y Servicios (FAECYS) en acuerdo con las Cámaras Empresarias del Sector indicó que el feriado por el Día del Empleado de Comercio, "con el objetivo que todos/as los/as trabajadores y trabajadoras del sector puedan gozar de su día de descanso" se pasa para el lunes siguiente.

"Es importante destacar que nuestro día, reconocido por la ley 26.541 y ratificado en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en su artículo 76, se rige según las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo para el descanso dominical (las del feriado)", explicaron.

"Esto implica que en caso de prestar servicio, deberás cobrar la remuneración normal de los días laborales más una cantidad igual, es decir, ese día se abona doble. En caso de no trabajar, el día se liquida como una jornada habitual. Recordá además que el lunes 28 no podrá otorgarse como franco compensatorio de descanso semanal". La información llega horas después de que la Federación Argentina de Empleado de Comercio y Servicios (FAECYS) cerrara un acuerdo paritario con los empresarios para obtener una suma fija no remunerativa por siete meses de $35 mil en total