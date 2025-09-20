Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 20 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Jubilado, una fecha que recuerda la sanción de la Ley 4.349 en 1904, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, que otorgó por primera vez un beneficio previsional a los empleados públicos. Hasta entonces, quienes alcanzaban la tercera edad no contaban con respaldo económico estatal y debían sostenerse con sus propios ahorros o acuerdos informales en el ámbito laboral.

Con el paso de las décadas, la cobertura previsional se amplió a distintos gremios como bancarios, periodistas, gráficos, marinos mercantes y aeronáuticos. En 1954, el sistema de capitalización individual fue reemplazado por el de reparto, que funcionó hasta 1994. Ese año, con la creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), las administradoras privadas comenzaron a manejar los fondos de los aportantes, lo que generó fuertes cuestionamientos. Finalmente, en 2008 la Ley 26.425 instauró el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que reinstaló un esquema público, obligatorio y solidario, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.

Norma Plá, la activista argentina por los derechos de los jubilados en los ’90

La historia previsional también tiene como referente a Norma Plá, reconocida activista en la década del 90, que se convirtió en la voz de los jubilados frente a los ajustes y recortes en materia de haberes. Sus movilizaciones en la puerta del Congreso marcaron una etapa clave en la defensa de los derechos de los adultos mayores.

Norma Plá, activista en defensa de los jubilados.

Las protestas de los jubilados continúan hasta la actualidad. Desde 1991, cada miércoles se realizan marchas frente al Congreso para reclamar por mejores ingresos. En septiembre de 2025, la jubilación mínima en Argentina se ubica en $320.277,18, a lo que se suma un bono de $70.000.