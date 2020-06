Diego Cocca se va de Rosario Central

Que AFA haya quitado los descensos para las dos próximas temporadas es un respiro económico para la mayoría de los equipos de la Liga Profesional de Fútbol. Pero los jugadores se expresan en contra de esta decisión ya que, para ellos, le quita competitividad al torneo.

Gracias a toda la gente de Central por el apoyo y la confianza que me brindo en esta etapa.. Exitos! https://t.co/8IAKg5eqN1 — Diego Cocca (@Diegococca1) June 16, 2020

Claro está que, ante la quita de los descensos, Central comenzó el recorte económico. Diego Cocca y los jugadores aceptaron una importante rebaja del salario durante la pandemia. Es decir que lo económico no es el motivo de la salida del entrenador (campeón con Racing en 2014). Es el proyecto con escasos recursos económicos: los dirigentes, sin descensos, apostarán a los juveniles del club y serán más austeros con las contrataciones. Esto a Cocca no lo convenció y finalmente, luego de idas y vueltas, no renovará.

Kily González se asoma como su reemplazante. Actualmente dirige la reserva del Canalla, pero su contrato vence el 30 de junio. González espera su oportunidad hace un tiempo y sólo restaría el llamado para que se haga cargo de la primera de Rosario Central.