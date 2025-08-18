Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diputados nacionales de la oposición solicitaron a las autoridades de la Cámara baja sesionar el próximo miércoles 20 de agosto para tratar un temario de alto voltaje para el gobierno de Javier Milei, como lo son los proyectos impulsados por los gobernadores, y los recientes vetos presidenciales contra la Emergencia en Discapacidad y el aumento a los jubilados.

Con el respaldo de 35 diputados de cuatro bloques distintos la convocatoria fue aprobada para el próximo miércoles a partir de las 12 horas. El optimismo opositor de alcanzar los dos tercios se revitaliza tras un cierre de listas que dejó muchos heridos en las filas consideradas dialoguistas con la administración nacional.

La solicitud formal para efectuar la sesión especial en la Cámara de Diputados nacional fue firmado por los jefes de bloques Germán Martínez (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre) quienes aseguraron tener el número suficiente para, al menos, obtener quórum.

De concretarse la sesión, el principal foco de tensión con el oficialismo será el tratamiento de los vetos presidenciales contra la Emergencia en Discapacidad, el aumento de 7,2% a jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Asimismo, fue incluido el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ya rechazado en la Cámara alta.

Para rechazar los vetos la oposición necesita reunir los dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras. Si en alguna no se llega a reunir esa cifra, el veto quedará firme.

Por otra parte, en el temario figuran los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores: el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

La primera iniciativa, apunta a aumentar la capacidad de las provincias para recibir fondos discrecionales y fortalecer su autonomía financiera. De esta manera, los mandatarios pretenden reducir la discrecionalidad del Gobierno en el otorgamiento de los fondos, con criterios automáticos para su distribución.

En tanto, el segundo proyecto propone la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos “para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina”.

En ese marco, todas las miradas estarán en los legisladores heridos del armado del PRO-LLA, puesto que se puedan sumar votando la insistencia de alguna de las leyes o ausentándose para que la oposición necesite menos diputados para alcanzar los dos tercios.

Milei se reunió con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos

El presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió la semana pasada con diputados de La Libertad Avanza y del PRO para asegurar los votos necesarios para blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones y de emergencia en discapacidad.

El mitin tuvo lugar en Olivos, donde el Jefe de Estado tuvo una cena con sus legisladores de su bloque como del PRO, que estuvieron encabezados por el presidente de la bancada amarilla, Cristian Ritondo. La intención del mandatario nacional, era trazar una estrategia que le permita garantizar los bloqueos de las dos leyes recientemente sancionadas por el Congreso.

Además de Ritondo, estuvieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero, mientras que por la Liga del Interior, es decir los radicales que semanas atrás se sumaron al interbloque de La Libertad Avanza, estuvo el neuquino Pablo Cervi.

Uno de los grandes ausentes de la cena de anoche en Olivos fue el bloque del MID, dirigido por Oscar Zago, que ya anticipó que acompañará el veto a la moratoria previsional, pero no así el de los aumentos a los jubilados. El Gobierno nacionalbusca ratificar el veto a ambas medidas al considerarlas una amenaza para el equilibrio fiscal de las cuentas nacionales.